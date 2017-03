Empörung über Erhöhung der Kita-Gebühren Der Görlitzer Stadtrat wirbt um Verständnis, doch die Eltern toben. Eindeutiger Tenor im Internet: Kinderfreundlich geht anders.

Fröhliche Stimmung bei der Eröffnung des neuen Hortes der Melanchthonschule im August letzten Jahres. Eltern, die ihre Kinder hier betreuen lassen, werden ab April dafür tiefer in die Tasche greifen müssen. Genau wie alle anderen, die Kinder in Görlitzer Einrichtungen haben. © pawel sosnowski/80studio.net

Die Görlitzer Elternschaft steht Kopf. Sicher hatte man schon gehört, dass die Kitagebühren erhöht werden sollen. Doch mit Beschluss des Stadtrates am Donnerstag und Bekanntwerden der tatsächlichen neuen Gebühren schlägt die Welle der Empörung hoch. Jedenfalls auf der Facebookseite der Görlitzer SZ.

Was das mit familienfreundlicher Stadt Görlitz zu tun habe, die doch immer so gern ausgerufen werde, ist da zu lesen. Kinderfreundlichkeit gebe es hier nur auf dem Papier und in Politikerreden. Oder auch: „Unsere Stadträte sollten sich was schämen.“ Eine Strafe sei das für arbeitende Eltern, schimpft ein anderer. Und eine Mutter schreibt: „Es trifft wieder die schwächsten im Glied. Mich würden mal die Gründe für so eine drastische Erhöhung interessieren. Die zwei Euro Kindergelderhöhung sind im Gegensatz dazu ein Lacher.“

Bei der Erhöhung geht es nicht in erster Linie um eine bessere Qualität der Kinderbetreuung. Die sollte durch Tarifanpassungen und gesetzliche Änderungen bei den Erziehern, wodurch mehr Personal eingestellt werden kann, zwar mittelfristig auch erreicht werden. Doch die neue Gebührensatzung, die der Stadtrat am Donnerstag mit einer Gegenstimme beschloss, hat andere Gründe. Nämlich die über Jahre immer weiter gestiegenen Betriebskosten.

9,24 Millionen Euro betrug der städtische Anteil an den Gesamtkosten der 43 Görlitzer Kindereinrichtungen im Jahr 2015. Für dieses Jahr sind schon 10,5 Millionen Euro veranschlagt. Der Landeszuschuss liegt mit 30 Prozent seit Jahren im selben Bereich. Die Eltern wurden bislang zu 22 Prozent an den Kosten beteiligt.

„In Anbetracht der Haushaltslage und der Ziele für die Stadtentwicklung für die nächsten Jahre war es auch aus Sicht unserer Fraktion nicht möglich, die Erhöhung der Elternbeiträge noch weiter abzusenken, was wohl jeder gern getan hätte“, sagte Rolf Weidle, Fraktionsvorsitzender der Bürger für Görlitz im Stadtrat und wies damit noch einmal auf die ursprünglich geplanten Erhöhungen hin, die noch deutlich drastischer ausgefallen wären.

Auf Drängen vieler Stadträte hin wurden die Vorschläge der Vorwaltung aber in den vergangenen Wochen noch mehrfach diskutiert und letztlich ein Kompromiss ausgehandelt. Weidle: „Ich kann den Eltern versichern, dass ein großer Teil der Fraktionen über viele Sitzungen hinweg gemeinsam versucht hat, einen im Sinne der Eltern moderaten Kompromiss zu finden, der auch von einer großen Mehrheit der Stadträte getragen werden kann.“

Was er dann auch tatsächlich wurde. Lediglich das jüngste Mitglied im Stadtrat, Piratin Cindy Rosenthal, stimmte dagegen. Genau wie Stadtratskollege Joachim Schultze von den Grünen schaltete sie sich in die Internetdiskussion ein. „Erzieherinnen müssen gut bezahlt werden. Aber nicht zu Lasten derjenigen, die eh schon wenig haben“, sagt sie. „Die Art der Finanzierung in der jetzigen Form ist generell falsch und belastet Familien, besonders alleinerziehende Elternteile, in besonderem Maße.“

In der Tat trifft Alleinerziehende die Erhöhung ebenso hart. Zumal für sie die Geschwisterermäßigung nun niedriger ausfällt, weil die Beträge hier an die Ermäßigungssätze des Landkreises angeglichen werden. 15 Prozent sollte die Ermäßigung nun betragen. Allerdings wurde das kurz vor dem Stadtrat noch einmal geändert: Die Stadt Görlitz dämpft die Reduzierung um fünf Prozent, was für die Alleinerziehenden letztlich zehn Prozent Ermäßigung bedeutet.

Trotzdem wird es deutlich mehr sein, was den Görlitzer Eltern ab 1. April vom Konto abgezogen wird. Bei Facebook schreibt jemand: „Es gibt so leider viele Menschen mit geringen Einkommen in unsere Stadt und gerade die, die für ihr Geld hart arbeiten, werden zur Ader gelassen. Es kann doch nicht sein, dass arbeiten und eigenes Einkommen zum Luxus wird. Alles in allem ärgert es mich sehr. Ich werde mir genau überlegen, ob wir uns ein zweites Kind leisten können.“

Die neuen Gebühren*:

Krippe/Tagespflege: 9 Std.: 191,39 (V/LG.) – 172,25 (AZ); 6 Std.: 127,59 (V/LG) – 114,83 (AZ); 4,5 Std.: 95,70 (V/LG) – 86,13 (AZ)

Kindergarten/Tagespflege: 9 Std.: 119,25 (V/LG) – 107,33 (AZ); 6 Std.: 79,50 (V/LG) – 71,55 (AZ); 4,5 Std.: 59,63 (V/LG) – 53,66 (AZ)

Hort: 6 Std.: 69,76 (V/LG) – 62,78 (AZ); 5 Std.: 58,13 (V/LG) – 52,32 (AZ); 2 Std.: 22,25 (V/LG) – 20,93 (AZ)

alle Angaben in Euro, alle Werte bezogen auf das 1. Kind; V/LG – Verheiratet/Lebensgemeinschaft; AZ – Alleinerziehende

