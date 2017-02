Empörung über die Schließung der Tafel Im Netz kocht die Diskussion hoch. Findet sich rechtzeitig ein neuer Träger?

© André Braun/Archiv

Der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt lässt die Döbelner Tafel fallen, der Leiterin wurde gekündigt – der Bericht des DA hat für Diskussionen im sozialen Netzwerk Facebook gesorgt. Sowohl der Fakt, als auch der Umgang mit der Leiterin Elvira Illgen. Eine Nutzerin schrieb: „Finde ich nicht gut, dass sowas nicht unterstützt wird. Schade auch für Frau Illgen, die so viel Energie da rein gesteckt hat. Wo bleibt da die Menschlichkeit?“ Ein Mann kommentierte: „Diese Arbeiterwohlfahrt hat ihren Namen nicht verdient, wenn sie langjährigen Mitarbeitern, die wenige Jahre vor der Rente stehen, kurz vor Weihnachten die Kündigung in die Hand drückt. Offenbar haben höhere Ebenen der AWO sehr seltsame Auffassungen über ihre Organisation, wenn man den betroffenen Verband vor Ort dermaßen überfährt.“

Die Arbeiterwohlfahrt hatte die Schließung mit Personalengpässen begründet und sich daraus ergebenden Problemen begründet. Eine Frau schrieb dazu: „Würde jeder Nutzer drei bis fünf Stunden mitarbeiten in der Woche, gäbe es sicherlich keine Personalprobleme, wenn es die Gesetzgebung ev. erlauben würde. Eigeninitiative wäre hier bestimmt sehr von Vorteil.“

Der Landtagsabgeordnete Henning Homann (SPD), selbst Mitglied der Awo, hatte im Urlaub von den Plänen erfahren. „Ich bin sehr unglücklich darüber, das die Awo so entschieden hat. Es ist der falsche Schritt, die Tafel zu schließen. Es gibt viele Menschen, die darauf angewiesen sind.“ Homann sagte, er finde es sehr befremdlich, dass der Vorstand die Entscheidung getroffen habe, ohne dass ein neuer Träger für die Tafel gesucht wurde. „Wie wir das in drei Monaten schaffen, ist ein Rätsel.“ Homann kündigte an, mit nach einer Lösung suchen zu wollen. „Aber da müssen viele Leute mithelfen.“

zur Startseite