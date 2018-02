Kommentar Empörung über Brandstifter Peter Redlich über das erneute Feuer in der Stadt Coswig

Es spricht vieles dafür, dass hier einer mit einem kranken Hirn zu Werke geht. Es sind nur gut 24 Stunden vergangen, da brennt es erneut in Coswig. Wieder werden Arbeitsmittel, Material vernichtet und Arbeitsplätze gefährdet. Beim Holzhandel am Tännichtweg spricht der Geschäftsführer von einem Schaden von mindestens 1,2 Millionen Euro.

Unter den Bewohnern in Coswig kocht es. Wo man steht und geht wird über den Feuerteufel gesprochen. Wer ist das, der hier immer wieder zündelt? Was geht in dessen Kopf vor? Ist es Zufall, dass es immer wieder in den Ferien brennt? Tausend weitere Gedanken und auch Angst vor dem nächsten Brand haben die Leute in der Stadt.

Die Brandermittler und ihre Kripokollegen sind nicht zu beneiden. Es gab schon mal eine solche Serie. Damals brannte immer wieder der Wald. Richtig nachgewiesen werden konnten die Taten letztlich keinem. Brandstifter müssen auf frischer Tat in der Nähe des Brandortes erwischt werden. Deshalb verschärft die Polizei mit einer Ermittlungsgruppe die Arbeit. Die Wut der Bürger sollte jetzt mit Aufmerksamkeit gepaart sein, damit der Täter endlich erwischt wird.

