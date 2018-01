Empfang für Siemens-Radler in Erlangen Der Kraftwerksspartenchef war beim Besuch der Rad-Tour nicht zugegen. Dafür erweckt der Tross sogar die Aufmerksamkeit des Bayerischen Rundfunks.

zurück Bild 1 von 3 weiter Vor der Zentrale der Kraftwerkssparte von Siemens in Erlangen: Der Rad-Tross aus Görlitz, empfangen von Mitarbeitern aus Erlangen. © privat Vor der Zentrale der Kraftwerkssparte von Siemens in Erlangen: Der Rad-Tross aus Görlitz, empfangen von Mitarbeitern aus Erlangen.

Steffen Bachran führt die Siemens-Radler an. Er saß bislang jeden Kilometer der Strecke seit Görlitz im Sattel.

Vor dem Start in Wirsberg im Landkreis Kulmbach hat sich das Team des Siemens-Rad-Trosses noch einmal aufgestellt. Vor ihnen liegt die vierte Etappe bis zur Burg Wernfels bei Sulzbürg in der Oberpfalz über 150 Kilometer.

Görlitz. Helden sind sie ja alle, die an der Siemens-Rad-Tour von Görlitz nach München teilnehmen. Regelmäßig wechseln sie sich ab, so dass immer jemand fährt, während dessen sich die anderen im Tour-Bus erholen können. Zumal beim nachträglichen Ausrechnen der Tourlänge nun klargeworden ist, dass die anfänglich genannten 550 Kilometer doch etwas zu kurz gegriffen waren. „Wir kommen durch die Umwege über Staats- und Dorfstraßen sicher auf 750 Kilometer“, berichtet Christoph Scholze vom Organisationsteam.

Aber einer schlägt sich unter den 35 Teilnehmern besonders bravourös: Steffen Bachran. Er hat bislang keinen Kilometer der Strecke versäumt. Auch gestern war er wieder gefragt, denn bis Mittag wollten die Radfahrer in Erlangen am Sitz der Kraftwerkssparte von Siemens sein. Vom Startort Wirsberg im Landkreis Kulmbach waren das 97 Kilometer – ein langer Abschnitt für extrem kurze Zeit. Da musste von den schnellsten Radlern im Pulk Tempo gemacht werden.

Doch es klappte: Pünktlich gegen 13 Uhr fuhren die Siemensianer aus Görlitz in Erlangen vor. 40 Mitarbeiter bildeten das Empfangskomitee, das Schilder mit dem Motto „Keep-Görlitz-Alive“ hochhielt. Spätestens seit der Demonstration am 19. Januar auf dem Obermarkt stehen die Proteste gegen die beabsichtigte Schließung des Görlitzer Siemens-Werkes unter diesem Motto: „Erhaltet Görlitz am Leben“. Zudem gab es Brezeln, Kaffee, Tee und belegte Brötchen für die Görlitzer. „Das motiviert ungemein“, schildert Christoph Scholze die Lage, „und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ Auch der neue Kommunikationschef der Sparte kam zu den Görlitzern und überbrachte Grüße von Spartenchef Willi Meixner, der nicht im Haus war.

Die Aktion der Görlitzer Siemensianer stößt auch auf das Interesse des Bayerischen Rundfunks. Er bereitet Berichte für das Mittagsmagazin und die Tagesschau um 12 Uhr am Mittwoch vor.

An diesem Dienstag stehen noch einmal 150 Kilometer auf dem Programm: von Burg Wernfels bei Sulzbürg nach Dachau.

zur Startseite