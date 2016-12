Emotionsgeladener Budenzauber In Riesa ist Super-Regio-Cup. Montags. Ein ungewohnter Termin. Aber für Dynamo wird auch das in Kauf genommen.

Die schwarz-gelbe Fangemeinde wird sich am Montag in der Riesaer Sachsenarena sicherlich wieder lautstark präsentieren. Doch wird der Turnierfavorit auch wenigstens ein paar seiner Zweitligastars aufbieten? © Archiv/Sebastian Schultz

Ein Spannungspunkt wird Veranstaltern und Fans wahrscheinlich bis zur Anreise der Teams bleiben: Welche Zweitliga-Stars bringt Dynamo Dresden in diesem Jahr mit zum Super-Regio-Cup in der Riesaer Sachsenarena? Der Verein selbst lässt sich diesbezüglich nicht in die Karten schauen, zumal er am Sonntag noch ein schwieriges Punktspiel in Bielefeld bestreitet. Andererseits hat Geschäftsführer Ralf Minge im Vorfeld stets betont, nicht mit dem „letzten Aufgebot“ elbabwärts spielen zu wollen. „Wir sind nach den positiven Gesprächen mit dem Verein sehr zuversichtlich, dass Dynamo mit mehreren Spielern aus der ,ersten Reihe‘ auflaufen wird“, so Tobias Czäczine, Sprecher des Veranstalters FVG Riesa. „Die finale Entscheidung liegt natürlich beim Verein.“

Wie dem auch sei: Fußballfans aus dem Elbland können sich auch in diesem Jahr auf einen stimmungsvollen Budenzauber freuen. Der findet aus genannten Gründen diesmal an einem Montagabend statt. Ob es daran liegt, dass es für alle Blöcke noch Karten gibt? Zumindest im Vorverkauf habe sich das „leicht“ bemerkbar gemacht, sagt Tobias Czäczine. Trotzdem hofft man natürlich auf ein volles Haus.

Als „Zugpferd“ müssen einmal mehr die Dresdner Dynamos her. Aus sportlicher wie natürlich auch aus Sicht der Emotionen. Deshalb ist man bei der FVG den Dresdnern sehr dankbar, dass sie trotz der enormen Belastung in der Sachsenarena spielen. Dass die Truppe von Trainer Neuhaus gleichzeitig die Favoritenbürde trägt, versteht sich von selbst.

Aber Vorsicht: Mit Drittligist FSV Zwickau und dem Regionalliga-Krösus FC Carl Zeiss Jena hat FVG-Geschäftsführerin Kathleen Kießling den Schwarz-Gelben schon in der Vorrunde zwei ganz dicke Brocken zugelost. Nicht nur aufgrund des Turniersieges im Vorjahr verspricht auch der FSV Zwickau wieder gelungene Ballstafetten. Erst im vergangenen Sommer kehrte das Team um Trainer Torsten Ziegner nach vielen Jahren der Abstinenz wieder in den Profifußball zurück und kämpft in der 3. Liga um den Klassenerhalt, der für die Region so wichtig wäre. Jena wiederum, derzeit unangefochtener Tabellenerster der Regionalliga Nordost, strebt zielgerichtet die Rückkehr in den Profifußball an. Da kommt so ein Kräftemessen mit höherklassigen Vereinen wie eben den Dresdnern sicherlich genau zur rechten Zeit.

In der zweiten Vorrundengruppe scheint die Favoritenrolle ebenfalls vorab verteilt. Zwar sorgte der Chemnitzer FC zuletzt in der dritten Liga nicht unbedingt für absolute Highlights. Doch der VfB Auerbach sowie Gastgeber Stahl Riesa gelten von der Papierform her eher als Außenseiter in dieser Gruppe. Wobei die jüngere Geschichte des Super-Regio-Cups eigentlich für Auerbach und Riesa spricht. Der VfB bezwang im Vorjahr gleich im Auftaktspiel den großen Favoriten Dynamo Dresden. Und die Kicker aus Riesa liefen den Schwarz-Gelben letztlich sogar den Rang des Publikumslieblings ab, als sie Erzgebirge Aue mit 6:0 schlugen und völlig überraschend ins Finale einzogen. Ein ähnliches „Husarenstück“ ist nicht unmöglich – und auch der Kontrahent könnte mit dem FSV Zwickau derselbe wie vor Jahresfrist sein. Aber schon ein Einzug ins Halbfinale wäre für die Schützlinge von Trainer Daniel Küttner ein großer Erfolg, zumal er unter anderem auf die verletzten Jerome Wolf und Johannes Runge verzichten muss.

„Das hochkarätige Teilnehmerfeld verspricht wieder ein sportliche reizvolles Turnier in unserer Arena“, ist sich FVG-Prokurist Reiner Striegler schon jetzt sicher. Mit Sportvermarkter Volkhardt Kramer und dessen Sport-Marketing-Unternehmen wissen die Riesaer seit vielen Jahren einen zuverlässigen und erfahrenen Mitorganisator an ihrer Seite.

Rund 5 000 fußballbegeisterte Enthusiasten pilgerten vergangenes Jahr in die Sachsenarena. Ob es auch diesmal so viele werden? So viel ist klar: Die Zuschauer werden am Montag ein Familienfußballfest voller Emotionen, mit vielen Toren und Aktiven „zum Anfassen“ erleben.

Anstoß: 18 Uhr. Tickets sind unter anderem in der Riesa-Information sowie in den SZ-Treffpunkten erhältlich.

