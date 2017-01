Emotionen, Spannung und ein glücklicher Sieger Die Lausitzer Füchse gewinnen packendes Derby gegen die Eislöwen. Es ist ihr sechster Sieg im sechsten Sachsenderby.

Vor dem Spiel noch für sein 650. Zweitligaspiel ausgezeichnet, freut sich André Mücke (links) hier mit Dominik Bohac über den Treffer zum 2:1. © Gunnar Schulze

Wenn man den Charakter eines Derbys beschreiben will, dann ist dieses Spiel dafür bestens geeignet. Die Lausitzer Füchse und die Dresdner Eislöwen boten den 2 789 Zuschauern im fast ausverkauften Fuchsbau am Sonntagabend ein packendes Duell auf hohem spielerischem Niveau, das Weißwasser ein wenig glücklich, aber nicht unverdient durch ein spätes Tor von Marius Schmidt in der 58. Minute mit 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) für sich entschied.

„Super Stimmung in der Halle, beide Mannschaften haben hart und intensiv gespielt, mit Leidenschaft und Schnelligkeit – ein klasse Spiel“, meint Eislöwen-Chefcoach Bill Stewart. Und Robert Hoffmann, Co-Trainer bei den Füchsen, pflichtet ihm bei: „Das hatte schon Play-off-Charakter.“ Und er blickt nach dem dritten Sieg im dritten Prestigetreffen in dieser Saison schon mal voraus: „Dresden werden wir dieses Jahr noch öfter sehen.“ Damit meinte er nicht nur die noch ausstehende Partie bei den Eislöwen am 12. Februar, sondern die Finalrunde. Die Eislöwen stehen in der Deutschen Eishockey-Liga 2 auf Platz drei einen Punkt vor den Füchsen als Vierter.

Mücke verlängert seinen Vertrag

„Jetzt, wo wir Tabellennachbarn sind, ist dieser Sieg noch wertvoller“, meint deshalb André Mücke. Der Kapitän der Lausitzer war vor der Partie für sein 650. Zweitliga-Spiel geehrt worden, das er beim 1:3 beim SC Riessersee am Freitag bestritten hatte. Außerdem verlängerte der 33-Jährige, der von 2010 bis 2014 für Dresden gespielt hatte, seinen Vertrag in Weißwasser um zwei Jahre. „Es wird sicher mein letzter Vertrag sein, davon gehe ich aus. Dafür bin ich dem Verein dankbar.“

Die Füchse begannen entschlossener, erzwangen die Führung durch Sean Fischer (8.). Doch die Eislöwen setzten sich zur Wehr, glichen durch Marcel Rodman aus (19.). Sie mussten auf ihren Kapitän verzichten. René Kramer hatte sich am Freitagabend beim 5:2-Sieg gegen Freiburg eine Oberkörperverletzung zugezogen, die der Verein nicht genauer benennen wollte. Es sei aber nichts gebrochen. Für die Dresdner kam es noch dicker: Dominik Grafenthin musste im zweiten Drittel verletzt raus, Stürmer Steven Rupprich als Verteidiger aushelfen. Zudem erhielt Tomas Schmidt eine Spieldauer-Strafe. Er hatte mit seinem hohen Stock den Füchse-Torjäger Dennis Swinnen unglücklich im Gesicht getroffen und verletzt, was einen Spielausschluss nach sich zieht (22.). Die Blau-Weißen spielten danach fünf Minuten in Unterzahl. Mücke traf von der blauen Linie zum 2:1.

Im zweiten Drittel wurde es turbulent, beide Trainer wollten sich anschließend zur Leistung von Schiedsrichter Göran Noeller in dieser Phase nicht äußern, womit sie auch alles gesagt hatten. Als eine Strafe für Weißwasser gerade abgelaufen war, traf Marius Garten zum Ausgleich (31.). Die Dresdner erzielten sogar ein weiteres Tor, aber der Referee erkannte den Treffer von Petr Macholda nach Videobeweis wegen Behinderung nicht an (33.). „Das will ich nicht beurteilen“, sagt Macholda. „Da kann man nichts machen. Wir hätten es genauso verdient, sie waren glücklicher.“

In dieser emotional geführten, spannenden Partie ließen beide Teams nicht locker. Zu Beginn des Schlussabschnitts musste Weißwasser eine Drei-Gegen-Fünf-Situation überstehen. „Unser Unterzahlspiel hat heute den Unterschied gemacht“, erklärt Mücke. „Wir haben Schüsse geblockt ohne Ende.“ Während er sein Tor im Powerplay erzielt hatte, gelang den Dresdnern kein Treffer in Überzahl. Trotzdem war es „natürlich ein enges Ding“, wie Mücke einräumt.

Cook trifft den Pfosten

Und wie eng! In der 55. Minute traf Dresdens Top-Scorer Brendan Cook erst den Pfosten, Sekunden später hielt der später von Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich als bester Fuchs des Abends ausgezeichnete Füchse-Torwart Maximilian Franzreb den Schuss des Kanadiers. Weißwasser machte danach noch mal Druck. Den Schuss von Dennis Swinnen konnte Hannibal Weitzmann, der wieder im Dresdner Tor stand, noch abwehren. Doch Schmidt drückte die Scheibe über die Linie.

„Beide haben sich nichts geschenkt“, fasst Mücke die 60 Minuten zusammen. Trotz der erneuten Derby-Niederlage können auch die Eislöwen, nein, nicht zufrieden sein. Aber sie haben sich deutlich besser verkauft als in den ersten beiden Duellen. „Wir haben eine sehr gute Teamleistung gezeigt, das Spiel war lange Zeit ausgeglichen“, analysiert Macholda – während Mücke mit den feiernden Füchse-Fans den „Uffta“-Freudentanz anstimmte.

Statistik

Lausitzer Füchse – Dresdner Eislöwen 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

1:0 Sean Fischer 7:21 (Assist: Swinnen, Ostwald)

1:1 Marcel Rodman 18:15 (ohne Assist)

2:1 Thomas Götz 22:34 (Überzahl, Mücke, Palka)

2:2 Mirko Sacher 30:03 (Rodman )

3:2 Marius Schmidt 57:50 (Lüsch, Geiseler)

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Mücke, Bohac – Parkkonen, Ostwald – Geiseler, Bruneteau –

Sturm: Heyer, Götz, Palka – Fischer, Hayes, Swinnen – Lüsch, Schmidt, Warttig – Kubail, Adam, Brockelt

Dresdner Eislöwen

Tor: Weitzmann

Verteidigung: Sacher, Baum, Schmidt, Macholda, Zauner

Sturm: Kruminsch, Rupprich, Dumont, Garten, Davidek, Cook, Höller, Grafenthin, Valentin, Rodman, Rinkinen, Köhle

Schiedsrichter: Göran Noeller

Strafen: Weißwasser 14, Dresden11 + 20 (Schmidt)

Zuschauer: 2 789

zur Startseite