„Emotionen gehören für mich dazu“ Filip Trojan spricht über seine geile Zeit beim FC St. Pauli, drei bewegte Jahre bei Dynamo und die Bedeutung seines Fallrückzieher-Tores für den Klassenerhalt 2013.

Vater geworden, Tor erzielt, Wende eingeleitet - Filip Trojan jubelt entsprechend. © Robert Michael

Filip Trojan, Sie haben von 2007 bis 2009 beim FC St. Pauli gespielt. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Zeit?

Nur schöne. Das waren die schönsten zwei Jahre für mich als Fußballer, und auch das Leben in Hamburg war sehr angenehm. Damals war vieles ein bisschen anders als jetzt, wir hatten noch das alte Stadion, es gab keinen Vip-Bereich. Wir haben uns im Keller umgezogen auf einer alten Holzbank. Blöd war dort nur das Wetter, weil es von September bis Februar zehn Stunden am Tag geregnet hat.

Sie waren sogar Kapitän, haben insgesamt 46 Spiele in der zweiten Liga bestritten, zehn Tore erzielt – ihre sportlich erfolgreichste Station?

Das kann man so sagen. Ich habe mich über St. Pauli für die Bundesliga empfohlen, Mainz hat mich geholt. Aber wahrscheinlich hätte ich besser dort bleiben sollen, gut, im Nachhinein weiß man alles besser. Ich wollte unbedingt in die Bundesliga, habe mich aber am Ende noch schwer am Knie verletzt – außer Kreuzband war alles kaputt. Dadurch wurde es in Mainz für mich schwierig.

Wieso hat es für Sie auf St. Pauli so gut funktioniert?

Ich hatte mit Holger Stanislawski einen super Trainer, einen, der mich verstanden hat und mit mir klargekommen ist.

Waren Sie ein so schwieriger Spieler?

Wahrscheinlich war ich aus Sicht der Trainer schwierig, aber mancher Trainer auch für mich. Mit Stani hat es einfach gepasst, er hat mir das Vertrauen und die Freiheiten gegeben, die ich brauchte für mein Spiel, und ich habe ihm das mit Leistung zurückgezahlt.

Über Mainz und Duisburg kamen Sie 2011 zu Dynamo nach Dresden. Wie bewerten Sie diese Station in Ihrer Karriere?

Puuuh, da war alles dabei! Ein superschönes erstes, ein gutes zweites und ein katastrophales, schreckliches drittes Jahr. Ich habe nicht mehr gespielt, wir sind am Ende abgestiegen.

Es gab in den drei Jahren auch Begegnungen mit St. Pauli, unter anderem am 6. April 2013 in Dresden, als Sie mit einem Fallrückzieher-Tor zum 1:2 die Wende eingeleitet haben und Dynamo noch 3:2 gewonnen hat…

Ich habe nicht viele Tore gemacht, was sicher ein Manko von mir war, aber das war fast das Tor des Monats. (In der Wahl der ARD-Vorschau kam der Treffer auf Platz drei /d. A.) Das Spiel werde ich niemals vergessen. Mein Sohn Leo wurde in der Woche vorher geboren, fünf Tage gefühlt ohne Schlaf. Dann das Spiel: Eigentlich hatten wir schon verloren, wären so gut wie abgestiegen gewesen. Wir waren erledigt, die Kräfte schwanden. Ich denke schon, dass dieses Tor eine kleine Rettung war, dadurch haben noch mal einen kleinen Schub bekommen und - obwohl wir keine Mannschaft waren - über die Relegation doch noch den Klassenerhalt geschafft. Im Jahr darauf ging dann nichts mehr.

Sie haben in der Abstiegssaison 2013/14 nur sieben Spiele gemacht, meist waren es nur Kurzeinsätze. Trainer war damals Olaf Janßen, jetzt Chefcoach beim FC St. Pauli. Ist er einer von denen, die Sie nicht verstanden haben?

Das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Er hat sich entschieden, dass er mich nicht braucht. Ich hätte es verstanden, wenn es super gelaufen wäre, wir auf dem achten Platz gestanden hätten und andere besser gewesen wären. Aber es ist, glaube ich, nicht so gut gelaufen, wenn man am Ende absteigt. Das sagt eigentlich alles. Für Dynamo war es das Beste, weil man damit einen wirklichen Neuanfang starten konnte.

Sie waren erst 31, haben aber keinen neuen Verein mehr gefunden. Wieso?

Ich habe natürlich gesucht, aber wenn du bei Dynamo gespielt hast, kannst du zu einigen Vereinen in der Region nicht gehen, ich jedenfalls wollte das nicht machen. Im Ausland kann man auch nicht jedes Angebot annehmen…

War es eine Option, nach Tschechien zurückzukehren?

Nein, gar nicht. Wenn ich Fußball spiele, dann nicht nur für mich, sondern für die Fans. Und wenn 3000 bis 4000 Zuschauer zum Spiel kommen, macht mir das weniger Spaß. Emotionen gehören für mich dazu. Also habe ich nach einem halben Jahr gesagt: Okay, das wird nichts.

Sie wollten einen Kindergarten eröffnen, um Ihren Sohn zu betreuen. Haben Sie diesen Plan umgesetzt?

Fast. (lacht) Ich war ein Jahr lang für die Familie da, was sehr wichtig war, weil ich davor viel unterwegs war. In der Zeit ist mir immer mehr bewusst geworden, dass ich nicht mehr als Profi Fußball spielen will. Im August vorigen Jahres kam übrigens mein zweiter Sohn Ben zur Welt.

Und jetzt sind Sie zurück bei Dynamo. Wie kam das?

Ich habe mich mit Jan Seifert (Leiter der Nachwuchsakademie/d. A.) getroffen, hatte zuvor in Tschechien begonnen, die Trainerlizenz zu erwerben. Im vorigen Sommer habe ich dann bei der U14 angefangen, auch den tschechischen Spielern in der Mannschaft ein bisschen Deutschunterricht gegeben. Und ab dieser Saison bin ich als Assistent von Cristian Fiel bei der U17 in der Bundesliga. Das ist sehr spannend. Als Spieler hat man es einfach, kommt zum Training und geht hinterher nach Hause, um das Drumherum muss man sich keine Gedanken machen. Mir macht diese neue Aufgabe einen Riesenspaß.

Wo soll die Karriere hinführen, wollen Sie Cheftrainer werden?

Ich war ja Cheftrainer bei der U14, jetzt bin ich Co-Trainer bei Fielo…

Ich meinte den Profibereich?

Na klar! Irgendwann kommt doch die Bundesliga nicht an mir vorbei (lacht). Ich weiß es nicht, mal schauen. Erst einmal muss ich die Lizenzen haben, die Arbeit mit den Jungs macht mir Spaß. Was in ein paar Jahren sein wird, darüber mache ich mir jetzt keine Gedanken.

Sie haben bei Schalke, St. Pauli und Dynamo gespielt – drei Traditionsklubs. Nur Zufall?

Nein, ich habe das schon irgendwie gebraucht. Wenn solche Traditionsvereine angefragt haben, musste ich nicht lange überlegen. Dieses Umfeld habe ich gebraucht, um Leistung zu bringen. Aber auch wenn ich an den MSV Duisburg denke: Das Stadion war zwar fast immer halbleer, aber wir hatten eine unglaubliche Pokalsaison bis zum Finale. Es gibt schon einiges in meiner Karriere, worauf ich stolz sein kann.

Wie schätzen Sie St. Pauli und Dynamo jetzt ein?

Wenn ich ehrlich bin, verfolge ich die Spiele nicht mehr so intensiv und regelmäßig. Deshalb kann ich das nicht ernsthaft einschätzen. St. Pauli hat ein sehr schwieriges Jahr hinter sich, es war unglaublich, dass sie am Trainer (Ewald Lienen/d. A.) festgehalten haben. Das ist eine ganz große Ausnahme im Fußballgeschäft, bei anderen Vereinen wäre der Trainer spätestens im November entlassen worden. Da haben sie Größe gezeigt, das macht den Verein aus. Sonst sind sich die Vereine sehr ähnlich, beide haben viele und enthusiastische Fans, und ich denke, dass beide auch oben mitspielen wollen.

Wem drücken Sie am Montag die Daumen?

Ich wünsche allen alles Gute und hoffe, dass sich keiner verletzt.

Das Gespräch führte Sven Geisler.

zur Startseite