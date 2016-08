Emotionaler Auftritt von Annelis Familie vor Gericht Schwester und Vater des Mordopfers schildern ihre Verzweiflung und erklären, was sie von den Angeklagten halten.

In sehr emotionalen Erklärungen haben Annelis Vater (l.) und ihre Schwester (r.) die Auswirkungen des Verbrechens auf die Familie geschildert. © Robert Michael

Die Staatsanwaltschaft hält die Angeklagten im Anneli-Prozess für Mörder. Die Verteidigung aber erklärte am Freitag, sie sehe keine Beweise dafür, wer die entführte 17-Jährige aus der Nähe von Meißen getötet hat. Nun muss das Dresdner Landgericht entscheiden. Das Urteil soll am 5. oder 6. September verkündet werden.

Vor den Plädoyers der Verteidigung hatten sich Annelis Vater und ihre ältere Schwester mit sehr emotionalen Erklärungen insbesondere an die Entführer des 17-jährigen Mädchens gewandt. So begründete Anett Riße, warum sie sich als Nebenklägerin „all das Ekelhafte in diesem Prozess“ angehört habe. Sie habe erfahren wollen, was ihrer Schwester in den letzten Stunden ihres Lebens widerfahren sei. Die Angeklagten hätten das aufklären können. Das sei aber nicht passiert.

Mit einem Schlag hätten die Erpresser am 13. August 2015 ihre Familie in Angst und Schrecken versetzt. Sie habe zusehen müssen, wie Freunde und Bekannte unter Verdacht gerieten, wie ein ganzer Abiturjahrgang in Trauer gestürzt wurde. „Wir waren bereit, alle Forderungen zu erfüllen, aber Sie haben uns keine Chance gelassen“, sagte Anett Riße. Mit der Tötung von Anneli, so die junge Frau, haben die Täter die familiäre Harmonie zerstört. Wie auf einem „Geisterschiff“ sei es danach gewesen. Die Familie werde „verstümmelt“ bleiben. Die seelischen Narben seien nicht verheilt.

Er sei schon 40 Jahre alt und unendlich dankbar gewesen, als Anneli zur Welt kam, sagte ihr Vater. Behütet von der ganzen Familie, sei sie als „Nesthäkchen“ aufgewachsen und habe sich zu einer kreativen, lebensfrohen und intelligenten jungen Frau entwickelt – stets zu Scherzen aufgelegt und mit ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn.

Uwe Riße gab noch einmal wieder, wie es ihm nach dem ersten Erpresseranruf ergangen ist. Ein verzweifelter Schrei sei das Letzte gewesen, was er von seiner Tochter gehört habe. „Seither sind wir gefangen in unserem Leid.“ Ihm falle es schwer, die Firma zu leiten, seine Frau sei noch nicht wieder arbeitsfähig. Nachts frage er sich, ob er alles getan habe, um Anneli zu retten, ob er Schuld an ihrem Tod habe.

Der Bauunternehmer machte keinen Hehl daraus, wie unversöhnlich er den Tätern gegenübersteht und was für ihn Gerechtigkeit bedeutet: „Auge um Auge, Zahn um Zahn.“ Er sprach von „Ausgeburten der Hölle“, die ihm gegenübersäßen, und meinte damit die Angeklagten. Markus B. nannte er eine „Zeitbombe, der man keinen Sprengstoffgürtel umhängen“ müsse. Norbert K. habe sich „mit dem Teufel eingelassen“. Der Prozess, so Uwe Riße, stelle vielleicht das rechtliche Ende des Falles dar. „Aber für uns hört es niemals auf.“

