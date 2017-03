Emotionale Debatte um Millionen-Bau Nur mit knapper Mehrheit haben die Kreisräte beschlossen, ein 25-Millionen-Euro-Projekt ein neues Landratsamt in Meißen zu bauen.

© Eric Weser

Ein Gewinn für die Bürger durch effizientere Verwaltung? Oder ein teures Projekt auf Kosten der Bürger abseits der Kreisstadt? Die Debatte um das 25-Millionen-Euro-Bauprojekt in Meißen (SZ berichtete) wurde am Donnerstagabend lange und emotional geführt – bevor nach 21 Uhr eine knappe Entscheidung fiel.

Die Verwaltung warb dafür, in Meißen einen Neubau für 270 Arbeitsplätze samt Parkdeck und Sitzungssaal zu errichten, dafür Personal in Großenhain und Riesa abzuziehen sowie in Meißen Außenstandorte aufzugeben. „Eine Konzentration von zehn Standorten auf sechs wäre effizienter“, sagt Dezernent Manfred Engelhard. Säße die Behördenleitung beisammen, ergäbe das kurze Wege – und schnelle Entscheidungen. Außerdem seien gute Arbeitsbedingungen wichtig: „Auch für Behörden wird es schwer, qualifiziertes Personal zu finden“, sagt Engelhard. Laut Personalrat Michael Moritz sind Gesundheitsamt und Lebensmittelüberwachungsamt in Häusern untergebracht, die vom Schwamm befallen sind. – Der vom Landkreis beauftragte Gutachter Alexander Thiel plädiert ebenfalls für den Neubau: Während der geografische Mittelpunkt des Kreises südlich von Priestewitz liegt, liege der Mittelpunkt der Einwohnerverteilung dichter an Meißen, nahe des Diera-Zehrener Ortsteils Naundörfel. Auch die Erreichbarkeit per Bus und Bahn spräche für Meißen: So kämen 132 000 Einwohner per direkter Linie nach Meißen, aber nur 91 000 nach Großenhain.

Für CDU-Kreisrat Ulrich Reusch ist die Sache eindeutig. „Der Landkreis schuldet seinen Bürgern eine effiziente, leistungsfähige Verwaltung!“Großenhain verliere mit dem Neubau zwar ein Drittel der Verwaltungs-Arbeitsplätze, habe damit aber immer noch mehr als Riesa oder Radebeul. Die finanzielle Situation erlaube das Projekt ohne eine Kreditaufnahme. „Wann, wenn nicht jetzt?“, wirbt der CDU-Kreisrat.

Uta Knebel von der Linken fragt: „Wie viel Benzin verfahren die Bürger, wenn sie 40 Kilometer bis zum Landratsamt müssen?“ Laut Gutachten braucht man von Strehla, Gröditz und Teilen von Schönfeld und Thiendorf an die 40 Straßenkilometer nach Meißen. Außerdem will Uta Knebel wissen, wie sich die Öffnungszeiten für die Bürger an den Standorten verändern würden. Dezernent Engelhard: „Wir gehen davon aus, dass es bei Öffnungszeiten keine Abstriche geben wird.“

Thomas Gey (SPD/Grüne/Piraten) bemängelt, dass noch immer ein Konzept für den geplanten Sitzungssaal fehlt. „Für vier Kreistagssitzungen pro Jahr brauchen wir den nicht!“ Landrat Arndt Steinbach (CDU) verweist darauf, dass dort jährlich 20 Ausschusssitzungen und auch Fraktionssitzungen möglich wären. Trotzdem warnt Gey davon, 25 Millionen Euro „in Beton“ zu investieren: „Ich kenne Landkreise, die sich an einem Verwaltungsneubau verhoben haben!“ Schließlich müsse man auch die Abschreibungen finanzieren können – das gelinge dem Kreis noch nicht mal mit den bestehenden Gebäuden. Er beantragt vergeblich, die Abstimmung zu vertagen.

Anita Maaß (FDP/DSU) sieht die Auswirkungen auf den ländlichen Raum kritisch. „Wir verlagern mehr als 200 Arbeitsplätzen nach Meißen.“ Damit gehe auch Kaufkraft verloren. Ähnlich sieht es Angelika Meyer-Overheu (AfD). „Für Einwohner und Autohändler werden die Wege länger: Wer zahlt denen Fahrtkosten und Arbeitsstunden?“ Die Verwaltung solle prüfen, ob man für die Kfz-Zulassung auch einen mobilen Arbeitsplatz einrichten kann – ein Anliegen, das der Landrat aufnimmt: „Eventuell könnte auch eine Stadt die Aufgabe der Kfz-Zulassung für uns übernehmen.“ Einen anderen Wunsch der AfD sieht Steinbach kritischer: eine zehnjährige Bestandsgarantie für die verbleibenden gut 220 Arbeitsplätze in Großenhain. Das könne man allenfalls für fünf Jahre voraussehen.

Bernhard Kroemer (Freie Wähler) geht davon aus, dass die Verwaltung in 30 Jahren wegen der technischen Entwicklung nur noch halb so groß sei wie heute. „Deshalb sollten wir nur ein halb so großes Gebäude bauen.“ Ein Vorschlag, der nicht ganz ankam. Die Fraktionen CDU und FDP/DSU waren mit einem Änderungsantrag erfolgreicher: Demnach werde über den Bau eines Sitzungssaals erst später entschieden, zudem widme man sich noch einmal der Parkplatzsituation in Meißen.

Mit dem Zugeständnis hatte es der Landrat geschafft: In der Endabstimmung votierten 32 Kreisräte für den Antrag, 29 dagegen. Mit dem Baubeginn wird 2020 gerechnet, mit der Fertigstellung 2023.

