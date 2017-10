Emmerlichs Luther Der Dresdner Entertainer tritt am Sonnabend in der Krypta der Görlitz Peterskirche auf.

Im August ist Gunther Emmerlich bereits in Weißwasser mit seinem Luther-Programm aufgetreten. Am Sonnabend will er auch die Görlitzer begeistern. © Joachim Rehle

Gunter Emmerlich ist wieder einmal in Görlitz zu Gast. Im 500. Jahr nach Luthers Thesenanschlag in Wittenberg hat sich der Musiker und Entertainer intensiv mit dem Reformator beschäftigt und tourt mit seinem musikalisch-literarischen Programm „Luther in Wort und Ton“ durch die Lande. Am Sonnabend tritt er zusammen mit drei Musikerkollegen in der Krypta der Görlitzer Peterskirche auf.

Herr Emmerlich, haben Sie sich zuvor schon einmal ausführlich mit Luther beschäftigt oder gab erst das Reformationsjubiläum dazu Anlass?

Genau genommen bin ich schon immer mit Luther befasst, das ging mit meiner Taufe los. Bis heute bin ich Mitglied der evangelischen Christenheit. Das hat sich irgendwann so weit herumgesprochen, dass ich unter anderem Schirmherr der Generalsanierung der Stadtkirche Wittenberg geworden bin, der „Mutterkirche der Reformation“. Luther ist mir also nahe. Und Konzerte in Kirchen gehören seit Jahrzehnten in unterschiedlichen Besetzungen zu meinem Repertoire.

Haben Sie dennoch, als Sie das Programm vorbereitet haben, etwas über Luther erfahren, das Ihnen neu war?

Ja natürlich, ich habe in dieser Zeit sehr viel von und über Luther gelesen, habe mich sehr kundig gemacht. Das muss man auch, um dann auch vor Publikum überzeugend sein zu können. Dabei habe ich immer wieder wunderbare Formulierungen Luthers gefunden, die ich vorher noch nicht kannte. Er war ja ein heiterer Mensch mit zuweilen deftigem Humor, aber natürlich nicht nur.

Haben Sie Luther-Lieblingssätze?

Ja, aber dafür sollen die Leute lieber zuhören kommen. Ich habe vor allem Zitate herausgesucht, die nicht so bekannt sind, aber die doch so vertraut klingen, als könnte man sie kennen. Das sind nicht immer komische, sondern oft auch nachdenkliche Lebensweisheiten. Es gibt natürlich Klassiker wie „Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen“, aber die werde ich nicht erwähnen, die kennt ja jeder.

Aber Sie zitieren nicht nur Luther, sondern auch Goethe, Schiller und sogar Heinz Erhardt. Wie stellen Sie die Verbindung zu Luther her?

Nun, ich dachte mir, auch Goethe müsse doch eigentlich etwas über Luther gesagt haben, er hat sich ja intensiv mit Religion auseinandergesetzt, Schiller genauso. Und tatsächlich war Goethe von Luther sehr beeindruckt und hat eine wahre Huldigung an ihn geschrieben. Bei Schiller ist es eher umgekehrt. Und auch Heinz Erhardt hat sich witzigerweise bei Luther bedient, natürlich auf seine eigene höchst amüsante Art und Weise.

Es geht aber nicht nur um Luthers Worte, es ist auch ein musikalisches Programm.

Richtig, wir spannen den Bogen von Kompositionen und Chorälen von Luther wie „Eine feste Burg ist unser Gott“ über Musik seiner Zeitgenossen und heitere Werke aus Barock, Klassik und Romantik bis hin zum Spiritual. Ich habe drei großartige Musiker an meiner Seite, den hervorragenden Trompeter Johann Plietzsch, Matthias Suschke an Orgel, Cembalo und Piano sowie die Cellistin und Sopranistin Sabina Herzog. Ich selbst moderiere und singe.

Dieses Jahr war und ist voller kultureller Angebote zu Luther und zur Reformation. Haben die Leute noch nicht genug davon?

Wir sind nun schon in einigen Orten von Berlin bis Weißwasser aufgetreten und ich kann nur sagen, dass uns und unseren Besuchern das Programm bisher immer sehr viel Spaß gemacht hat. Nun freuen wir uns auf das schöne Görlitz, wo ich immer wieder gerne bin, und hoffen, den Leuten auch hier Freude bereiten zu können. Luther war trotz seiner Irrtümer und Fehler eine faszinierende Person, die, wenn er dieses Reformationsgedenkjahr überlebt, wirklich unsterblich geworden ist.

Gunther Emmerlichs Luther-Programm, am Sonnabend, 21. Oktober, 19 Uhr in der Krypta der Peterskirche. Einlass ab 18 Uhr. Karten gibt es im SZ-Treffpunkt, bei Görlitz-Info oder über i-vent.

