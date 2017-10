Emmerlich singt Luther Am Sonntag, ab 17 Uhr, tritt Gunther Emmerlich mit seinem Ensemble dem Programm „Martin Luther in Wort und Ton“ in der evangelisch-lutherischen Kirche Großschönau auf. Wer wissen will, was alles in der nächsten Woche geboten wird, kann sich schon mal im www.sz-veranstaltungskalender.com orientieren.

Im August ist Gunther Emmerlich bereits in Weißwasser mit seinem Luther-Programm aufgetreten. Am Sontag will er auch die Großschönauer begeistern. © Joachim Rehle

Im Jubiläumsjahr der Reformation ist Gunther Emmerlich mit seinem Ensemble mit einer besonderen Tour unterwegs: Unter dem Titel „Martin Luther in Wort und Ton“ präsentiert der Dresdner Entertainer mit seinen Mitmusikern die Texte Luthers sowie Kommentare von Persönlichkeiten wie Johann Wolfgang von Goethe oder Heinz Erhardt in Verbindung mit Musik. Dabei erklingen sowohl Lieder aus Luthers Feder als auch Kompositionen aus Barock, Klassik bis hin zum Spiritual. Emmerlich macht Station an diesem Sonntag, um 17 Uhr, in der evangelisch-lutherischen Kirche Großschönau.

Im 500. Jahr nach Luthers Thesenanschlag in Wittenberg hat sich der Musiker und Entertainer intensiv mit dem Reformator beschäftigt und tourt mit seinem musikalisch-literarischen Programm „Luther in Wort und Ton“ durch die Lande. Die Musiker spannen den Bogen von Kompositionen und Chorälen von Luther wie „Ein feste Burg ist unser Gott“ über Musik seiner Zeitgenossen und heitere Werke aus Barock, Klassik und Romantik bis hin zum Spiritual. „Ich habe drei großartige Musiker an meiner Seite, den hervorragenden Trompeter Johann Plietzsch, Matthias Suschke an Orgel, Cembalo und Piano sowie die Cellistin und Sopranistin Sabina Herzog. Ich selbst moderiere und singe“, sagt Emmerlich. Der Entertainer hat nach eigenen Worten sehr viel von und über Luther gelesen, sich sehr kundig gemacht. Dabei habe er immer wieder wunderbare Formulierungen Luthers gefunden, die er vorher noch nicht kannte. „Er war ja ein heiterer Mensch mit zuweilen deftigem Humor, aber natürlich nicht nur.“ erzählt er. Seine Luther-Lieblingssätze will Emmerlich noch nicht verraten. „Dafür sollten die Leute lieber zuhören kommen.“ Einlass in die Großschönauer Kirche ist ab 16 Uhr. Karten kosten 23/20 Euro. (SZ)

