Emmerlich singt Luther Der bekannte Bass und Moderator gastiert am Sonntag in Weißwasser.

Gunther Emmerlich gastiert an diesem Sonntag in der evangelischen Kirche in Weißwasser. © PR

Gunther Emmerlich, Schirmherr der Generalsanierung der Stadtkirche Wittenberg, der „Mutterkirche der Reformation“, hat gemeinsam mit seinem Ensemble aus Anlass des 500-jährigen Jubiläums ein Programm mit dem Titel „Martin Luther in Wort und Ton“ erarbeitet. Damit sind er und sein Ensemble an diesem Sonntag in der evangelischen Kirche in Weißwasser. Beginn ist um 19 Uhr.

Musikalisch spannt der Abend einen sehr abwechslungsreichen Bogen von Kompositionen und Chorälen von Luther und seinen Zeitgenossen, heiteren Kompositionen von Barock, Klassik und Romantik (unter anderem von Johann Walther, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn Bartholdy) bis hin zum Spiritual.

Im Mittelpunkt der Moderation steht das Wort Luthers, seine unverwechselbaren und deftigen Formulierungen, aber auch nachdenkliche und witzige Kommentare prominenter Persönlichkeiten, wie beispielsweise von Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller, aber auch aus unvermuteter Richtung, so von Heinz Erhardt. Luther liebte die Musik und den Humor. „Gute Unterhaltung!“ wünschen neben Gunther Emmerlich (Bass und Moderation) Matthias Suschke (Orgel, Cembalo, Klavier, Arrangements), Johann Plietzsch (Trompete) und Sabina Herzog (Violoncello, Sopran).

Restkarten gibt es an der Abendkasse. (SZ)

Weitere Informationen zum Künstler sind im Internet zu finden unter: www.emmerlich.de

