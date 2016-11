Emmelys kleine Welt Ein Mädchen bastelt in der Kita Schönbrunn an Überraschungen für Bischofswerda. Viele andere Kinder auch.

zurück Bild 1 von 3 weiter Das ist Emmely aus der städtischen Kindertagesstätte „Glückskäfer“ in Schönbrunn. Das Mädchen bemalt einen Zapfen als Weihnachtsbaumschmuck und setzte ihm schon mal auch ein buntes Hütchen auf. Erwachsene um Erzieherin Sylvia Große helfen Emmely und den anderen Kindern beim Basteln. Foto: © Steffen Unger Das ist Emmely aus der städtischen Kindertagesstätte „Glückskäfer“ in Schönbrunn. Das Mädchen bemalt einen Zapfen als Weihnachtsbaumschmuck und setzte ihm schon mal auch ein buntes Hütchen auf. Erwachsene um Erzieherin Sylvia Große helfen Emmely und den anderen Kindern beim Basteln. Foto:

Auf Weiß bei Zapfen und Rot bei Hütchen folgt Gelb bei Sternen.

Dieses Zapfenmännchen ist schon fertig. Freundlich grüßen wird es die Passanten vor der Fahrschule Gössel an der Bautzener Straße.

Letzte Woche wurde das Geheimnis gelüftet: Die Kleinsten von Schiebock basteln Schmuck für Weihnachtsbäume, die zum Advent vor mehr als 40 Geschäften in der Stadt aufgestellt werden. Das Mädchen Emmely, die in der Kita „Glückskäfer“ in Schönbrunn betreut wird, gehört zu den Heinzelmännchen, die seitdem am Werkeln sind. Diese Woche durften wir in ihre Welt aus schneeweiß bemalten Zapfen, Zapfenmännchen und Sternen eintauchen. Eine Freude nicht nur für die Kleine.

Erzieherin Sylvia Große hat sich in der Kita Schönbrunn den Hut aufgesetzt für das Projekt und es geschafft, dass alle Kinder mitmachen. Die Schulanfänger des nächsten Jahres bekamen die schwierigeren Aufgaben. Sie haben zum Beispiel die Sterne ausgeschnitten und die Zipfelmützen für die Zapfenmännchen gebastelt. „Und die kleinen haben geholfen“, sagt Kita-Leiterin Sigrid Petzold. Entstanden sei eine wunderbare Atmosphäre. Sigrid Petzold sagt, „uns hat das richtig Spaß gemacht.“

Genug Zeit für das Schmücken

Mit dem wetterfesten Schmuck aus der Kita in Schönbrunn wird der Weihnachtsbaum vor der Fahrschule Gössel an der Bautzener Straße/Töpferberg geschmückt. Das hat sich die Einrichtung so gewünscht, weil es praktisch ist. Voraussichtlich am Dienstag fahren Erzieherinnen mit acht Schulanfängern nach Bischofswerda zu ihrem Baum. Dafür nehmen sie den Bus. An der Haltestelle Schulstraße steigen sie aus. Der Weg von dort sollte möglichst kurz sein, damit nicht die meiste Zeit fürs Laufen gebraucht wird und genug übrig ist fürs Schmücken. Zurück geht’s für die Schönbrunner im Taxi, weil Busse auch in den Ortsteil von Bischofswerda nicht mehr so oft fahren, wie es die Kita jetzt bräuchte.

Im Haus „Glückskäfer“ werden zurzeit 29 Kinder zwischen einem Jahr und sechs Jahren betreut. Deutlich mehr sind es wieder ab kommendem Sommer, dann sollen die 26 Plätze alle belegt sein. Gerade gibt es viele Anmeldungen, „das Kleine und Ruhige ist gefragt“, sagt Sigrid Petzold, auch bei Eltern, die ihre Kinder extra deswegen aus der Stadt nach Schönbrunn bringen.

Am Basteln sind alle Kitas in Bischofswerda und den Ortsteilen beteiligt, dazu Horte und Schulen – mehrere Hundert Kinder also. So ein Gemeinschaftswerk als Überraschung für Schiebock gab es noch nie. Die Idee dazu hatte Lehrerin Ute Langer vom Goethe-Gymnasium. Geschmückt werden die Bäume nächste Woche. „Wir wünschen uns, dass sie viele Leute sehen und Freude haben“, sagt Sigrid Petzold. Auf dem Weihnachtsmarkt am 2. Dezember gibt es kleine Preise für die Bastler.

zur Startseite