Emmaus setzt auf mediterrane Kost Das Krankenhaus in Niesky erweitert sein Speisenangebot. Das könnte bei einigen Erkrankungen vorbeugen.

Blick auf das Krankenhaus der Diakonissenanstalt Emmaus in Niesky. © Rolf Ullmann

Das Speisenangebot im Krankenhaus Emmaus Niesky hält ab Montag eine Überraschung bereit. Zukünftig wird es auch eine mediterrane Menülinie im Angebot geben. Die Diako Versorgungs- und Service GmbH, Betreiberin der Küche am Krankenhaus Emmaus, möchte mit dieser gesunden Ernährung die Patienten während ihres Krankenhausaufenthaltes optimal versorgen und Anregungen geben für eine gesunde Verpflegung zu Hause, teilt Sprecherin Gesa Henke vom Nieskyer Mutterhaus, der Diakonissenanstalt Dresden, mit.

Die Mittelmeerkost gelte als gesündeste Ernährung zur Vorbeugung einer ganzen Reihe von Erkrankungen. Studien würden belegen, dass diese Art die Arterien schütze, deshalb Herzinfarkten und Schlaganfällen vorbeuge und das Risiko, an Alzheimer, Diabetes, Osteoporose und bestimmten Krebsarten zu erkranken, senke. Entscheidende Merkmale der traditionellen Mittelmeerküche sind laut der Sprecherin viel frisches Gemüse, Salat und Obst, Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln, Hülsenfrüchte; mehr Fisch, weniger Fleisch, magere Milchprodukte, Olivenöl sowie Kräuter und Gewürze statt viel Salz.

Welche Patienten welche Kost erhalten und welche Lebensmittel dafür ausgewählt werden, regelt in medizinischen Einrichtungen ein sogenannter hausspezifischer Kostkatalog. „Eine Art Handbuch für die Patientenverpflegung, die je nach Diagnose und Therapie auf ärztliche Anordnung erfolgt“, so Gesa Henke. Der Kostkatalog im Krankenhaus Emmaus wurde auf der Grundlage neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse zur gesunden Ernährung überarbeitet und angepasst.

Samuel Meier, Küchenleiter in Niesky, zeigt sich sehr zufrieden mit den Ergebnissen. „Wir bieten unseren Patienten mit dem neuen Kostkatalog eine bedarfsgerechte Kost, die noch besser als vorher die individuelle Situation des Patienten berücksichtigen kann“, sagt er. „Die Einführung der Mittelmeerküche stellt natürlich eine große Veränderung dar.“ Zukünftig werde es die mediterrane Menülinie für alle Patienten als Wahloption geben, mit besonderer Empfehlung für Diabetiker und andere Stoffwechselerkrankte.

Auch die Mitarbeiter und Gäste der Cafeteria im Krankenhaus Emmaus können die neue Mittelmeerküche probieren. Deren Einführung bedeute natürlich nicht, dass es die beliebten sächsischen Gerichte nicht mehr geben werde, so Gesa Henke. Kostproben der neuen Gerichte wird es beim Freundestag am 8. Oktober geben, zu dem das Krankenhaus Emmaus in Niesky und die Diakonissenanstalt einladen. (SZ)

