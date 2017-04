Emma und Flocke ziehen um Ziegen am Schloss Röhrsdorf? Der Denkmalschutz schickt sie weg. Und sie bleiben doch.

Flocke muss nicht die Flocke machen: Für sie und Emma fand sich ein neuer Platz auf dem Röhrsdorfer Bauernmarkt. © Dirk Zschiedrich

Sie sind die Lieblinge nicht nur der kleinen Bauernmarkt-Besucher in Röhrsdorf. Vor zwei Jahren kamen Emma und Flocke hierher. Ein Pirnaer hatte die beiden Ziegen dem Bauernmarkt geschenkt. Sie erhielten ein Gehege, aufgebaut und eingerichtet mit Spenden der Besucher. Bisher störten die Ziegen sowie ein paar Enten niemanden. Nun aber hatte der Denkmalschutz was dagegen. Was der mit Tieren zu tun hat? Auf den ersten Blick nichts, doch weil Emma und Flocke vor dem denkmalgeschützten Schloss meckern, stören sie.

Seit Bauernmarkt-Manager Holger Tintner vom Landkreis die schriftliche Aufforderung zur Räumung erhielt, suchte er eine Lösung. Eine Fläche war zu nah am Sozialgebäude für die Erntehelfer, eine andere zu klein. Auch die Stadt Dohna hatte keine Alternative, die sie zur Verfügung stellen konnte. Und die Intervention des Bürgermeisters half ebenfalls nichts. Die Stadt hatte Widerspruch gegen die Räumung eingelegt. „Allerdings erfolglos“, sagt Bürgermeister Ralf Müller (CDU). Da die Stadt Eigentümer der betreffenden Fläche ist, forderte sie Tintner auf, eine andere Lösung zu suchen.

Weil Tintner die aber nicht fand, machte er sich mit dem Gedanken vertraut, die Tiere irgendwie loszuwerden. Er kündigte an, dass die Besucher am kommenden Wochenende zum Ostermarkt Abschied von Emma und Flocke nehmen müssen. „Mit großem Bedauern und einiger Unwilligkeit werden wir uns der Anordnung beugen, wohl wissend, dass uns dadurch auch ein ganzes Stück Identität als Bauernmarkt und ein besonderer Anziehungspunkt für große und kleine Besucher verloren geht.“

Als Tintner schon keine Hoffnung mehr hatte, ergab sich doch noch eine Lösung. Am Donnerstagnachmittag haben sich Landkreis und Tintner geeinigt. Die Ziegen bekommen eine Galgenfrist und werden erst nach Ostern umziehen. Und zwar aufs grüne Dreieck gegenüber dem Denkmal, an die Zufahrt zum Bauernmarkt. Der Landkreis selbst hat die Fläche angeboten, froh, dann nicht mehr dafür verantwortlich zu sein. „Wir werden ein ordentliches Gehege mit einem sicheren Zaun bauen“, sagt Tintner. Er ist froh über die Lösung in letzter Minute. Wie den Ziegen der Autoverkehr bekommt, wird sich zeigen.

Tiere gehören zum Bauernmarkt. Sie sind ein Stück seiner Philosophie. Nicht immer hatte man damit Glück. Mal starben zehn kleine Wachteln, mal wurde ein Erpel gestohlen, drei Kaninchen starben. Die Geschichte von Emma und Flocke hingegen ist nun eine mit glücklichem Ende.

16. Röhrsdorfer Ostermarkt, 8. und 9. April, 10 bis 17 Uhr, an beiden Tagen Kuchenbasar der Dohnaer Schule,

3. Aquarianertauschbörse am Sonntag, 10 bis 15 Uhr

zur Startseite