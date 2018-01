Emilia und Ben sind die beliebtesten Vornamen

Zittau. Einen Aufwärtstrend verzeichnet die Stadtverwaltung bei der statistischen Auswertung des Jahres 2017 bei den Hochzeiten. 184-mal haben Paare im vergangenen Jahr in der Stadt „Ja“ gesagt. Das waren mehr als in den Jahren 2014 bis 2016. „Die meisten Ehen sind im August mit 32 geschlossen worden, aber auch der Juli und Mai mit 30 und 27 konnten sich sehen lassen“, teilte Rathaussprecher Kai Grebasch mit. Warum 2017 mehr Menschen heirateten, weiß die Stadtverwaltung nicht.

Die Zahl der Geburten ist dagegen gesunken. Sie ist so niedrig wie in diesem Jahrzehnt noch nie. Zur Jahrtausendwende wurden sogar knapp 600 Kinder pro Jahr in Zittau geboren, zur Wende über 900.

Ein im vorigen Jahr in Zittau geborenes Kind hat laut Grebasch vier Vornamen bekommen, zehn haben drei erhalten. Die beliebtesten Namen waren bei den neugeborenen Mädchen Emilia (7-mal), Marie (5-mal) und Lara (4-mal). Bei den Jungs waren Ben (6-mal) sowie Emil und Gustav (4-mal) die Favoriten der Eltern. (SZ/tm)

