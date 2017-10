„Emil“ erhält erneut Bundespreis Das Preisgeld von 7500 Euro will der Zittauer Verein in die Heizungs- und Lüftungsanlage investieren.

Das Emil in Zittau gehört das dritte Mal zu den Preisträgern. © Jens Böhme

Der Zittauer Verein „Emil“ hat am Mittwochabend zum dritten Mal in Folge den Spielstättenpreis der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien erhalten. Der Musikpreis „Applaus“ würdigt herausragende Live-Programme unabhängiger Musikclubs und ist mit Preisgeldern zwischen 7500 und 40000 Euro dotiert. Mit dem Geld soll der Betrieb der Spielstätte am Leben erhalten werden. Das „Emil“ erhält 7500 Euro, wie Vereinschef Kai Grebasch erklärt. In den beiden Vorjahren belief sich das Preisgeld auf jeweils 5000 Euro. Damit hatte der Verein zuerst die elektrische Anlage modernisiert und mit der zweiten Summe dann die Lichtanlage erneuert.

In diesem Jahr ist das Preisgeld aufgestockt worden. Der Verein wird es voraussichtlich in die Heizungs- und Lüftungsanlage investieren, wie Grebasch ankündigt. Wie die Veranstalter von der Initiative Musik mitteilen, gibt es insgesamt fünf Preisträger aus Sachsen. Die vier weiteren sächsischen Gewinner neben dem „Emil“ kommen allesamt aus Großstädten: die Leipziger Clubs „Horns Erben“, „Noch besser leben“ und „UT Connewitz“ und der „Jazzclub Tonne“ in Dresden. Unter den zwölf siegreichen Clubs aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kommt nur eine weitere Spielstätte aus einer Kleinstadt: „Ilmenau Jazzt“ aus Ilmenau.

Beworben hatten sich 317 unabhängige Clubs aus ganz Deutschland, davon sind 86 am Mittwoch ausgezeichnet worden. (SZ/jl)

zur Startseite