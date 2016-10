„Emil“ erhält Bundespreis Der Zittauer Verein betreibt die einzige Spielstätte für Musik in Ostsachsen, die gewonnen hat.

Das Zittauer „Emil“ wurde mit einer hohen Auszeichnung bedacht. © SZ/Jens Böhme

Zittau. Der Zittauer Verein „Emil“ hat jetzt zum zweiten Mal in Folge den Spielstättenpreis der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien erhalten. Der Preis ist laut einer Mitteilung der bundesweiten Initiative Musik mit 5 000 Euro dotiert. Vereinschef Kai Grebasch äußerte sich gegenüber der SZ sehr erfreut.

Ausgezeichnet wurden 64 Spielstätten mit herausragenden Livemusikprogrammen aus 13 Bundesländern. Insgesamt war der Applaus – die „Auszeichnung der Programmplanung unabhängiger Spielstätten“ – mit 900 000 Euro dotiert. Hauptpreise gingen nach Köln, Hamburg und Berlin. „Livemusikclubs sind bedeutende Kulturträger und wichtige Repräsentanten eines neuen, meist auch jüngeren Kulturverständnisses“, sagte der Jurychef Dieter Gorny. „Die Auszeichnung macht von der Bundesebene deutlich, dass die Clubs für ein kulturell hochwertiges Programm stehen.“

In Sachsen haben nur sechs Spielstätten die Auszeichnung erhalten, in Ostsachsen bis auf das Emil niemand. Der „Emil“-Verein mit seinem Haus am Mandauer Berg fördert die Jugendhilfe insbesondere über kulturelle Angebote. (SZ/tm)

