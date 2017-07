Inline-Speedskating EM-Fünfte nach Fahrfehler auf der Zielgeraden Elisabeth Baier muss ihre Medaillenträume in Portugal vertagen. Franz Pottrich schlägt sich als 19. mehr als achtbar.

Am Sonntag Fünfte, heute mit neuer Chance: Elisabeth Baier vom Großenhainer Rollsportverein. © privat

Der Laie sieht es nicht, der Experte schon: Elisabeth Baier hatte gestern im Finale des 300-Meter-Zeitfahrens bei der EM in Lagos einen Fahrfehler. „Aber auch ohne diesen hätte es wahrscheinlich nicht für einen Podiumsplatz gereicht“, glaubt ihr Heimtrainer Jörg Rannacher vom Großenhainer Rollsportverein. Am Ende reichte es für den 5. Platz, den die A-Juniorin auch schon nach der Qualifikation innehatte. Zu Bronze fehlte etwas mehr als eine halbe Sekunde.

Seinen ersten EM-Auftritt hatte gestern auch Vereinskollege Franz Pottrich. Er wurde über die 300 Meter 19., war mit seiner gelaufenen Zeit zufrieden. „In seiner Altersklasse hängen die Trauben sehr hoch“, so Jörg Rannacher, der die Wettkämpfe vor Ort verfolgt. Sein dritter Schützling, Melina Scheffler, griff erst am späten Abend ins EM-Geschehen beim 5 000-Meter-Punkterennen ein – vorrangig als „Helferin“ ihrer Nationalmannschaftskollegin Angelina Otto aus Gera. „Man merkt ihr die Aufregung doch sehr deutlich an“, so Coach Rannacher.

Für Elisabeth Baier gilt nun: abhaken und neu angreifen. Nach ihrem Abschneiden über 300 Meter gab es vor allem wegen des Fahrfehlers diese oder jene Träne. Doch schon heute hat die dreifache Europameisterin des Vorjahres ihre nächste Chance über 500 Meter. „Das ist etwas, was ein Sportler auch können muss, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist: kurz ärgern und dann sofort den Fokus auf das nächste Ziel legen“, so Jörg Rannacher. „Und dafür ist Elisabeth mittlerweile Profi genug.“ Für die beiden anderen Großenhainer Skater hoffe er auf einen Einsatz in der Staffel. „Dort geht bei den Deutschen immer was.“

