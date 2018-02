Elterntaxi adé Seit Jahren sind schwierige Busverbindungen in Kiesdorf ein Problem. Jetzt nimmt der Ort neuen Anlauf, das zu ändern.

Weil die Busse Richtung Görlitz und Zittau ungünstig fahren, bleibt für manche Kiesdorfer Jugendliche nur das Elterntaxi. Für Theresa Wilke jetzt nicht mehr, sie kann selber mit dem Auto fahren. © www.foto-sampedro.de

Kiesdorf. Nie wieder frühmorgens Elterntaxi spielen müssen. Diese Aufgabe ist Kiesdorfs Ortsvorsteher Steffen Wilke seit diesem Schuljahr los. Seine jüngste Tochter Theresa hat vergangenes Jahr den Führerschein gemacht und kann jetzt selber mit dem Auto von Kiesdorf aus zur Schule fahren. Es ist ihr letztes Schuljahr am Beruflichen Schulzentrum Görlitz. „Der Morgen ist für mich jetzt deutlich entspannter“, sagt Steffen Wilke. Denn vorher ist er jahrelang viel zeitiger auf Arbeit erschienen, als er eigentlich gemusst hätte. Weil er früh seine Töchter, die ältere besuchte das Annen-Gymnasium, mit nach Görlitz genommen hat. Denn mit dem Bus morgens von Kiesdorf nach Görlitz zu kommen – und pünktlich zu Unterrichtsbeginn da zu sein – ist eine Wissenschaft für sich.

Der Busverkehr in Kiesdorf war kürzlich das Thema bei einer Bürgerveranstaltung. Die Gemeinde Schönau-Berzdorf hat mit der Dorfumbauplanung begonnen. Das ist ein Projekt, bei dem die Bürger die für sie wichtigsten Problempunkte in ihrem Ort herausstellen. Beim Ermitteln der Schwerpunkte, bei der Frage, welche Maßnahme man wie und mit welcher Finanzierung realisieren könnte und bei der Umsetzung werden die Orte von einem Planungsbüro begleitet. In Schönau-Berzdorf macht das das Planungsbüro Richter und Kaup in Görlitz. Sowohl für Schönau als auch für Kiesdorf hat es bereits die ersten Bürger-Zusammenkünfte gegeben.

In Kiesdorf waren neben Ortsvorsteher Steffen Wilke elf Bürger dabei. „Das war eine gute Runde“, sagt Julia Nawroth vom Planungsbüro Richter und Kaup. Ein Kritikpunkt aller Teilnehmer: der öffentliche Personennahverkehr. Außerhalb der Schulbuszeiten sei man in Kiesdorf sehr stark aufs Auto angewiesen, am Wochenende sowieso, fasst Julia Nawroth die Diskussion zusammen. „Dadurch werden kulturelle Ausflüge, Arztbesuche oder Fahrten für Kinder zum Sport, Tanz oder Freizeitaktivitäten nur durch die Eltern oder Bekannten mit einem eigenen Pkw ermöglicht.“ Ein Punkt, den auch Ältere kritisch sehen. „Sie befürchten, dass sie im Alter in die Stadt umziehen müssen, um Apotheke und Arzt aufsuchen zu können.“

Das Problem bestehe schon sehr lange, bestätigt Steffen Wilke. „Es kommt ein bisschen darauf an, wo man in Kiesdorf wohnt“, erklärt er. Die Haltestelle Kiesdorf auf dem Eigen, welche direkt an der S 128 liegt, wird von den Bussen öfter angefahren als etwa die Haltestellen im Oberdorf. Und es kommt darauf an, wohin man möchte. Keine Probleme gebe es beim morgendlichen Schülerverkehr zur Grundschule nach Schönau-Berzdorf, zur Oberschule Bernstadt und nach Herrnhut. „Schwierig ist es, wenn man nach Görlitz oder Zittau will“, sagt Wilke. Sowohl beim allgemeinen Busverkehr als auch beim Schülerverkehr. Mit Letzerem kennt er sich als Vater von drei Kindern aus. Seine älteste Tochter besuchte früher zunächst das Herrnhuter Gymnasium, auch ihre jüngere Schwester Theresa ging zunächst in Herrnhut zur Schule. Beide aber wechselten aus unterschiedlichen Gründen später nach Görlitz. Das Problem sei bei beiden dasselbe gewesen: eine Busverbindung, die mit mehrfachem Umsteigen und viel Fahrtzeit verbunden ist.

Nach der Fahrplanauskunft des ZVON würde die Strecke nach Görlitz derzeit so aussehen: Zunächst müssten Kinder und Jugendliche vom Oberdorf erstmal bis zur Haltestelle Kiesdorf auf dem Eigen laufen oder mit dem Rad fahren. An einer Haltestelle näher am Wohnort in den Bus zu steigen, bringt für die Görlitzer Richtung nichts. Teils wäre die Fahrzeit noch länger und man käme je nach Linie entweder deutlich zu früh an oder müsste zur Schule rennen. Unterrichtsbeginn am Annen-Gymnasium ist 7.45 Uhr. Der dafür günstigste Bus, Linie 42, startet an der Haltestelle Kiesdorf auf dem Eigen um 6.36 Uhr und fährt bis zum Bahnhof Hagenwerder. Nach 15 Minuten Wartezeit geht es weiter mit dem Stadtverkehr E nach Weinhübel. Dort nochmal umsteigen in die Straßenbahn 3. Mit ihr wäre man 7.30 Uhr am Demianiplatz. Zurückkommen müsste man am Nachmittag auch noch. Und noch Zeit für Hausaufgaben haben.

Diese Berechnungen hat auch ein anderer Kiesdorfer Vater schon durch. „Das ist einfach nicht realisierbar, nicht für ein Kind in der fünften Klasse“, sagt er. Auch er sieht die Schwierigkeiten beim Busverkehr von Kiesdorf nach Görlitz oder Zittau. Denn auch sein Kind besucht das Annen-Gymnasium. „Aber ich bin sehr dankbar für die Lösung, die gefunden wurde.“ Er stellte beim Landkreis, zuständig für den Schulverkehr, einen Antrag auf „freigestellten Schülerverkehr“. Dafür hatte der Kiesdorfer Vater sich mit zwei Schönauer Familien zusammengetan. Der Antrag wurde bewilligt. Seitdem fährt unter der Woche morgens ein Taxi, das die drei Schüler nach Görlitz bringt. „Das funktioniert auch gut. Wir hätten wirklich nicht gewusst, wie wir es hätten anders machen sollen“, erzählt er. „Meine Frau und ich sind beide berufstätig.“ Allerdings nicht in Görlitz. „Deshalb bin ich froh, dass der Kreis solche Einzellösungen möglich macht.“ Um aber mehr Eltern anzusprechen, die sich vielleicht mit dem Gedanken tragen, ihr Kind nach Görlitz oder Zittau zur Schule zu schicken, wäre eine Buslösung die einfachere Variante, sagt auch er.

Der Landkreis erklärt die Schwierigkeit bei den Bus-Planungen: „Eine vielschichtige Anbindung eines Ortes mit dem ÖPNV zu verschiedenen Schulen der gleichen Schulart ist gerade im dünn besiedelten ländlichen Raum unter Beachtung der verschiedenen Notwendigkeiten und der Absicherung des Schülerverkehrs für Grund- und Oberschüler sowie Gymnasiasten der Region leider nicht umsetzbar“, teilt Landkreissprecherin Julia Bjar mit. „Die Anfangs- und Endzeiten der verschiedenen Schulen wurden bereits und werden auch künftig mit dem ÖPNV abgestimmt.“

Von Kiesdorf aus, erklärt der Landkreis, gebe es einen Schülerstrom in Richtung Schönau-Berzdorf und Bernstadt zur Grund- und Oberschule sowie in Richtung Herrnhut und Löbau zu den Gymnasien. In diese Richtungen funktioniert der Schulbusverkehr auch. „Das Gymnasium in Löbau ist mit nur einem Umstieg unter Nutzung der S 11 und Linie 27 in einer zumutbaren Zeit zu erreichen“, so Julia Bjar. Ein Schülerstrom in Richtung Görlitz sei aus „schulnetzplanerischer Sicht aufgrund begrenzter Aufnahmekapazität nicht als Planungsgrundlage vorgesehen“, so Julia Bjar.

Der nächste Schritt für die Kiesdorfer ist eine Ortsbegehung im März. Dabei soll es um weitere Schwerpunkte neben dem Busverkehr gehen. Ortsvorsteher Steffen Wilke wünscht sich, dass der Ort für junge Familien attraktiv bleibt. Dazu gehören auch günstige Wege über die Ortsgrenze hinaus.

