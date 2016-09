Elternbeiträge steigen in Roßwein erst nächstes Jahr Die Betriebskostenabrechnungen der Kitas für 2015 sind fertig. Die Beteiligung der Eltern an den Kosten für die Kinderbetreuung liegt nun an der Untergrenze.

Leisnig hat im Sommer die Beiträge der Eltern an der Kinderbetreuung in Einrichtungen erhöht. In Döbeln passiert das wahrscheinlich ab Oktober, wenn die dortigen Räte den Vorschlägen der Verwaltung zustimmen. In Roßwein sieht dieser Vorschlag etwas anders aus. „Wir empfehlen den Stadträten, in diesem Jahr keine Erhöhung zu beschließen“, sagt Hauptamtsleiterin Michaela Neubert. Sie hat den im Ausschuss für Technik, Kultur, Umwelt und Soziales mitarbeitenden Räten am Donnerstag die Betriebskostenabrechnung der sechs Kindereinrichtungen und der Tagespflege für 2015 vorgestellt.

Aus Sicht der Verwaltung ist es angebracht, die Beiträge in diesem Jahr so zu belassen. Der Grund: Nach der jüngsten Abrechnung sieht es so aus, als müssten die Anteile, die die Eltern leisten, im kommenden Jahr ohnehin angepasst werden. Dafür sprechen die nächsten anstehenden Tariferhöhungen und die Absenkung des Betreuungsschlüssels. Dafür muss die Kommune mehr Personal einstellen. Das hat die gleichen Auswirkungen wie die Tarifpolitik: Die Personalkosten steigen. Damit werden auch die Betriebskosten höher ausfallen. „Dann rutschen wir unter die empfohlene Elternbeteiligung“, erklärt Michaela Neubert.

Die Grundlage dafür steht im sächsischen Kindertagesstättengesetz. Demnach können die Kommunen die Eltern für die Betreuung in der Krippe mit 20 bis 23 Prozent der Kosten beteiligen, im Kindergarten und im Hort liegt die Spanne zwischen 20 und 30 Prozent. „Nach der Abrechnung für 2015 liegen wir mit unseren aktuellen Sätzen bei einem Elternbeitrag von 20,04 Prozent in der Krippe, 20,03 Prozent im Kindergarten und 21,48 Prozent im Hort“, so die Hauptamtsleiterin. In Waldheim zum Beispiel liegen die Elternbeiträge seit Jahren unter den empfohlenen Untergrenzen. Dafür beteiligt sich die Kommune stärker an den Kinderbetreuungskosten. „Das können wir uns finanziell nicht leisten“, meint Michaela Neubert.

Schon jetzt wachsen die Beiträge, die die Kommune pro Platz in Krippe, Kita und Hort dazugeben muss, stetig. Beispiel Krippe: Im Vorjahr waren es etwas mehr als 600 Euro monatlich, im Jahr 2014 nur rund 450 Euro. Die Elternbeiträge sind in dieser Zeit von 155 Euro auf 180 Euro gestiegen. Eine Übersicht legte die Hauptamtsleiterin den Räten vor. Aktuell bezahlen die Mütter und Väter für einen Krippenplatz 190 Euro im Monat, für einen Platz in der Kita 90 Euro und eine Betreuung im Hort 55 Euro. Diese Beträge gelten seit November vergangenen Jahres. Damals ist schon eine noch höhere Anpassung im Gespräch gewesen. Letztlich hatten sich die Räte aber für eine kleinere Erhöhung entschieden, um die Eltern weniger zu belasten. Die können nach wie vor Nachlässe für Geschwisterkinder beantragen. Einen Rabatt gibt es auch für Alleinerziehende.

Einrichtungen gut ausgelastet

In Roßwein und den Ortsteilen gibt es sechs Kindereinrichtungen, eine davon in freier Trägerschaft der Volkssolidarität, sowie eine Tagespflege. Insgesamt werden 93 Krippen-, 225 Kindergarten- und 230 Hortplätze zur Verfügung gestellt. Zum 1. Juli dieses Jahres gab es noch 20 freie Krippenplätze, aber nur acht im Kindergartenbereich. Bei den Hortplätzen ist seit Schuljahresbeginn die Kapazitätsgrenze erreicht. Immerhin wurden in der Grundschule zum ersten Mal seit Jahren wieder drei erste Klassen eingeschult. Viele Erstklässler besuchen den Hort der Kita Am Weinberg.

Vom Personal her kümmern sich 51 Erzieher um die rund 500 Kinder. 39 der Erzieher gehören sozusagen zum Team der Stadtverwaltung Roßwein, zwölf Mitarbeiter beschäftigt die Volkssolidarität als freier Träger. Unter den städtischen Erziehern befinden sich drei Männer, einer davon in der Ausbildung.

