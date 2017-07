Elternbeiträge steigen in Dipps Die Stadt hat 2016 eine automatische Regelung eingeführt. Die hat jetzt Folgen für die Eltern.

Anabelle, Tomin, Nele und Sven genießen das schöne Spielgelände an der Talsperre Malter im DRK-Kindergarten Wasserflöhe in Paulsdorf. Sie müssen sich noch nicht mit den schwierigen Rechenexempeln beschäftigen, die für ihre Eltern und die Stadt mit der Finanzierung der Kitabeiträge verbunden sind. © Frank Baldauf

Der Stadtrat Dippoldiswalde hat im vergangenen Jahr eine Dynamisierung festgelegt, nach der die Elternbeiträge für die Kindereinrichtungen automatisch an die möglichen Höchstsätze angepasst werden. Diese Dynamik greift nun zum ersten Mal. Ab September steigen die Kosten für die Eltern auf das gesetzlich zulässige Höchstmaß. Das orientiert sich an den Betriebskosten, die jährlich genau ausgerechnet werden. In der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses hat Irena Hoffmann diese Zahlen vorgelegt.

Diese Summen setzen sich aus den Personalkosten und den Sachkosten für Wasser, Heizung, Spiel- und Lernmaterial, Fachliteratur und vielen anderen Punkten zusammen. Bei dieser Berechnung bleiben die Gebäudekosten außen vor, wie Mieten oder Erbpacht. Die Personalkosten machen den größten Anteil aus. Die Stadt Dippoldiswalde hat dafür rund 4,8 Millionen Euro im Jahr 2016 ausgegeben. Für die Sachkosten waren 4,3 Millionen Euro bezahlt worden.

Von den Betriebskosten pro Platz trägt einen Teil das Land mit seinem Zuschuss. Einen Teil müssen auch die Eltern tragen. Das sind bei Krippenkindern höchstens 23 Prozent der Betriebskosten, bei Kindergarten- und Hortkindern höchstens 30 Prozent. Diese Obergrenze reizt Dippoldiswalde künftig voll aus. Bisher ist die Stadt darunter geblieben. Für einen Kindergartenplatz über neun Stunden müssen die Eltern ab September 133,23 Euro im Monat bezahlen, für einen Krippenplatz 209,88 Euro und im Hort 73,91 Euro.

Es gibt aber für Eltern, die mehrere Kinder in einer Einrichtung haben, eine Staffelung. Ebenso, wenn den Eltern der volle Beitrag nicht zugemutet werden kann. Dann trägt das Jugendamt beim Landratsamt einen Teil der Elternbeiträge.

Die neuen Kostensätze gelten für alle Kinder, die in Dippoldiswalde betreut werden gleichermaßen, unabhängig davon, ob sie in eine städtische Einrichtung gehen, bei einem freien Träger betreut werden oder von einer Tagesmutti. In Dippoldiswalde gibt es drei Horte und zwölf Kitas. Im Schnitt werden 39 Kinder in einer Tagespflege betreut.

Erhöhungen ohne Ratsbeschluss

Die Eltern müssen sich allerdings darauf einstellen, dass auch in den kommenden Jahren die Elternbeiträge voraussichtlich weiter steigen werden. Ein Grund dafür ist der neue Automatismus, den die Dippoldiswalder eingeführt haben. Bisher musste das immer der Stadtrat ausdrücklich beschließen. Dabei hatten die Stadträte immer noch Hemmungen, Elternbeiträge anzuheben. Sie haben in der Diskussion meist nach Möglichkeiten gesucht, das zu vermeiden oder abzumildern.

Jetzt hat der Stadtrat nicht mehr über die Elternbeiträge zu entscheiden, und die Erhöhung geht einfach als Ergebnis der Kostenrechnungen durch. Damit ist eine Erhöhung ohne politische Widerstände möglich und fällt den Verantwortlichen damit leichter.

Ein weiterer Grund sind steigende Kosten. Allgemeine Kostensteigerungen für Heizenergie oder Arbeitsmaterialien schlagen hier durch. Wobei die Stadtverwaltung in den letzten Jahren bei den Sachkosten hart gespart hat, sodass sie in etwa gleich geblieben sind.

Beim Personal gibt es andere Einflüsse. Die Anhebung der Tariflöhne bei Erzieherinnen wirkt sich aus. Und der Freistaat Sachsen hat auch festgelegt, dass die Betreuung in den Einrichtungen verbessert werden soll. Das ist aber nicht zum Nulltarif zu haben. Der Personalschlüssel wird günstiger gestaltet für die Kinder. So muss im Kindergarten seit vergangenem Jahr auf zwölf Kinder eine Erzieherin kommen. Bis 2015 reichte eine für 13 Kinder aus.

Ähnlich verbessert sich auch die Betreuung in den Kinderkrippen. Hier kümmert sich jetzt eine Erzieherin um sechs Kinder. Dieser Schlüssel wird von 2018 an verbessert. Dann muss eine Erzieherin nur noch fünf Kinder betreuen. Dafür stellt der Freistaat Sachsen seit 2015 bis 2018 jedes Jahr einen höheren Zuschuss pro Kind bereit. Wie sich das dann auf die Elternbeiträge auswirkt, wird sich im kommenden Jahr zeigen, wenn die Stadtverwaltung die Abrechnung für 2017 vorlegen wird.

