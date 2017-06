Elternbeiträge steigen ab Oktober Für den Kindergarten müssen 14, für die Krippe sieben Euro mehr bezahlt werden. Die Tendenz ist weiter steigend.

Die Stadt Döbeln wird ab Oktober die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in Krippen und Kindergärten deutlich anheben. Der Stadtrat hatte der Erhöhung am Donnerstag zugestimmt. Die Kosten für Eltern steigen im Kindergarten um 14 auf 106 Euro pro Monat. Für ein Kind in der Krippe sind sieben Euro mehr zu bezahlen – die Stadt knackt hier die 200-Euro-Marke. Mit den Erhöhungen bleibt Döbeln noch an der untersten Grenze, betonte Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer. Das sächsische Kindertagesstättengesetz schreibt für beide Betreuungsarten vor, dass die Eltern zu mindestens 20 Prozent an den Kosten beteiligt werden. Möglich wäre auch, in Krippen bis zu 23 und in Kindergärten 30 Prozent von den Eltern zu verlangen.

Die Betriebskosten sind im vergangenen Jahr kräftig gestiegen. Das liegt zum einen an den generell gestiegenen Personalkosten. Zum anderen war im Kindergartenbereich schrittweise der sogenannte Betreuungsschlüssel gesenkt worden. Rein rechnerisch kommen auf eine Erzieherin jetzt zwölf statt 13 Kinder. Im Krippenbereich wird der Betreuungsschlüssel ab diesem Jahr auch gesenkt: von 1:6 auf 1: 5,5, im kommenden Jahr auf 1:5. „Die Absenkung des Betreuungsschlüssels wird sich bei den Betriebskosten bemerkbar machen“, sagte Egerer.

Jana Radtke, Fraktionschefin der Linken, erklärte, dass die Fraktion die Erhöhungen ablehnt – und zwar aus grundsätzlichen Gründen. „Wir sind für eine kostenlose Kinderbetreuung“, sagte sie. Egerer machte klar, dass das gegen das Gesetz ist – und für die Stadt unbezahlbar. „Bei Kosten von über zehn Millionen Euro im Jahr wäre das ein Drittel unseres Haushalts.“

Keine Erhöhung wird bei der Hortbetreuung notwendig. Weil die Betriebskosten sich nicht wesentlich verändert haben, kann der Elternbeitrag von 54 Euro pro Monat beibehalten werden.

