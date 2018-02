Elternbeiträge steigen Der Gemeinderat von Kubschütz stimmte jetzt der Erhöhung zu. Doch diese fällt moderat aus. Und es gibt eine Neuerung.

Kubschütz. Irgendwann musste es sein, dass auch die Gemeinde Kubschütz für ihre Kitas in Kubschütz, Purschwitz und den Hort in Baschütz die Elternbeiträge erhöht. Die Kosten waren seit 2013 nicht erhöht worden. Und die Gemeinde bleibt unter der möglichen prozentualen Höchstbeteiligung der Eltern an den Kosten.

Die Kubschützer Kämmerin Sandra Reuß erläuterte im Gemeinderat, warum auch gleich die Satzung für die Kitas mit verändert wird. „Es haben sich einige Gesetzlichkeiten geändert. Das können wir dann gleich bereinigen“, sagt sie. Die alte Satzung stammt von 2011. Für die Eltern bleiben die Kosten dennoch überschaubar. Bürgermeister Olaf Reichert (parteilos) hat extra einen Vergleich umliegender Gemeinden an die Räte ausgegeben. Darauf standen Zahlen von Malschwitz, Göda, Bautzen, Doberschau-Gaußig, Cunewalde und Hochkirch. So erkannten die Räte, dass Kubschütz sehr niedrige Kosten an die Eltern weitergibt. Der Malschwitzer Bürgermeister Matthias Seidel (CDU) staunt, wie das die Gemeinde Kubschütz hinbekommt. „Aber es ist auch schwer, die einzelnen Einrichtungen miteinander zu vergleichen, weil es von Träger zu Träger verschieden gehandhabt wird“, sagt Matthias Seidel.

In die Satzung sind nun noch zwei Neuerungen eingearbeitet worden. So gibt es jetzt die Möglichkeit, die Kinder auch zehn Stunden lang in der Krippe und dem Kindergarten betreuen zu lassen. Außerdem wird ein Zusatzbeitrag erhoben, wenn Eltern wiederholt die vereinbarte Betreuungszeit überschreiten. Die neuen Beiträge gelten ab 1. März.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt betraf die Aufnahme einer neuen Kinderpflegestelle, umgangssprachlich Tagesmutti, in den Bedarfsplan der Gemeinde. Jacqueline Gnauck aus Kubschütz hat sich bei der Verwaltung um solch eine Stelle beworben. Sie absolviert dafür derzeit noch eine Ausbildung und plant den Beginn ihres Angebots ab April. „Das ist wirklich ein positiver Zufall“, sagt Olaf Reichert. Denn eine der beiden jetzt im Gemeindegebiet arbeitenden Tagesmuttis möchte aufhören. So wird es einen Übergang geben. „Sonst hätten wir ein Problem“, so Reichert. Die zweite Tagesmutti arbeitet in Kumschütz.

So steigen die Beiträge Krippe derzeit ab 1. März 10 Stunden — 200 Euro 9 Stunden 165 Euro 180 Euro 7,5 Stunden 137 Euro 150 Euro 6 Stunden 110 Euro 120 Euro 4,5 Stunden 82 Euro 90 Euro Kindergarten 10 Stunden — 122 Euro 9 Stunden 90 Euro 110 Euro 7,5 Stunden 75 Euro 92 Euro 6 Stunden 60 Euro 73 Euro 4,5 Stunden 45 Euro 55 Euro Hort 6 Stunden 54 Euro 60 Euro 5 Stunden 45 Euro 50 Euro Quelle: Gemeinde Kubschütz

