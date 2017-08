Elternbeiträge steigen Eltern müssen in Zukunft mehr für die Betreuung ihrer Kinder in Schönteichen zahlen.

Die Kitagebühren in Schönteichen steigen. © Claudia Hübschmann

Die Elternbeiträge in den Kindereinrichtungen der Gemeinde Schönteichen steigen in allen Bereichen leicht an. Eltern von Krippenkindern zahlen für die neunstündige Betreuung ihrer Kleinen in Zukunft 208 Euro. Bisher wurden 204 Euro fällig. Die Eltern von Kindergartenkindern werden für eine neunstündige Betreuung neun Euro mehr zahlen. 130 Euro müssen dann überwiesen werden. Die Elternbeiträge für die Hortbetreuung (sechs Stunden) steigen von 72 auf 75 Euro.

Der Gemeinderat von Schönteichen hatte im vergangenen Jahr beschlossen, dass sich die Elternbeiträge dynamisch mit den Betriebskosten entwickeln. Die Gemeinderäte müssen damit keinen Extra-Beschluss fassen, sondern werden nur noch informiert. Die Eltern übernehmen somit zwischen 21 Prozent (Krippe) und 28 Prozent (Hort) der Betriebskosten. (SZ/pre)

