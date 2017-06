Elternbeiträge steigen Die Stadträte beschließen am Donnerstag eine Änderung der Satzung. Zudem verkaufen sie die Studentenwohnheime.

Eine Tagesordnung mit 17 Punkten allein im öffentlichen Teil müssen die Stadträte am Donnerstag abarbeiten. Einige Entscheidungen werden unpopulär sein, so die Angleichung der Elternbeiträge. Die sind nach der aktuellen Abrechnung der Betriebskosten unter die Orientierungswerte gerutscht. Beispiel Kinderkrippe: Dort sollten die Elternbeiträge mindestens 20 Prozent, höchstens aber 30 Prozent der Betriebskosten betragen. In den Roßweiner Einrichtungen werden die Eltern derzeit mit 19,37 Prozent beteiligt.

Ein anderer Punkt ist der Verkauf der ehemaligen Studentenwohnheime an der Stadtbadstraße. Die Kommune hatte die Objekte ausgeschrieben. Der Bewerber, die Firma Color Dream GmbH aus Chemnitz, wird den Räten ihre Pläne zur Umnutzung in eine Anlage mit altersgerechten Wohnungen und einem Seniorenpflegeheim vorstellen. Kommt der Verkauf zustande, spült das 85 000 Euro in die Kasse der Stadt.

Weiter geht es um ein Projekt im Jugendhaus, das Quartiersmanagement, die Vergabe der Freiflächengestaltung in Gleisberg sowie die Sanierung des Trainingsspielfeldes im Stadion an der Haßlauer Straße. Leitungsrechte der Mitnetz Gas spielen eine Rolle, und auch eine Friedhofsangelegenheit soll geregelt werden.

Die Ratssitzung beginnt um 17.30 Uhr im großen Saal des Rathauses. Eingangs können Bürger Fragen stellen. (DA/sig)

