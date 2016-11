Elternbeiträge steigen Die Erhöhung fällt allerdings ziemlich moderat aus. Auch im Vergleich zu den Nachbargemeinden.

Der Gemeinderat Lampertswalde hat neue Elternbeiträge beschlossen. Eltern, die ihre Kinder neun Stunden in die Krippe geben, bezahlen künftig für ihr erstes Kind 155 Euro pro Monat. Das sind lediglich drei Euro mehr als bisher. Auch für Hortkinder werden die Elternbeiträge leicht erhöht. Eltern von Grundschülern zahlen für sechs Stunden Betreuung statt bisher 52 Euro nun 56 Stunden pro Monat. „Die meisten Hortkinder sind ja nur fünf Stunden da“, sagt Hauptamtsleiterin Kerstin Sulak. Für sie erhöhen sich die Elternbeiträge von monatlich 43,33 Euro auf 46,76 Euro. Für Kindergartenkinder gibt es keine höheren Elternbeiträge. Dort bezahlen Eltern für ihr erstes Kind, das täglich neun Stunden in die Kita geht, 90 Euro pro Monat.

Im Vergleich zu den anderen Kommunen des Altkreises Großenhain liegt Lampertswalde mit seinen Elternbeiträgen im Mittelfeld. In der Krippe ist Lampertswalde sogar am zweitgünstigsten.

Die niedrigsten Elternbeiträge gibt es in Thiendorf. Und das in allen drei Kategorien (Krippe: 150 Euro für 1. Kind und neun Stunden, Kindergarten: 85 Euro für neun Stunden, Hort: 45 Euro für sechs Stunden). Am teuersten sind die vergleichbaren Elternbeiträge in Ebersbach (Krippe: 204 Euro) und Großenhain (Kindergarten: 105 Euro, Hort: 61 Euro).

