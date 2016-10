Elternbeiträge sollen moderat steigen Der Kamenzer Verwaltungsausschuss hat dazu mehrheitlich „Ja“ gesagt. Der Stadtrat entscheidet am 2. November.

In der Kita Langes Gässchen in Kamenz, die von einer Elterninitiative betrieben wird, schmeckt es. Hier schenkt Johann seiner Nachbarin Ella gerade etwas nach. Die Stadt sichert jeder Familie, die es wünscht, einen Kita-Platz zu. Wenn auch nicht immer den nächsten. Die Eltern sind an den Kosten beteiligt. © Matthias Schumann

Also, über mangelnde Rathaus-Transparenz können sich Kamenzer Familien in einem wichtigen Punkt nun wirklich nicht beklagen. Seit knapp einem Jahr nehmen sie rege teil an einer öffentlichen Debatte über die Höhe der Elternbeiträge für die elf Kamenzer Kitas – sieben in kommunaler, vier in freier Trägerschaft. Letzteres tut nichts zur Sache, denn die festgelegten Familienumlagen gelten hier wie dort. Die Diskussion ist auch deshalb recht leidvoll, weil dies offensichtlich so gewollt ist: Das Rathaus ist für einen Automatismus, der alle kommenden Elternbeitragserhebungen an bestimmte Prozente der Gesamtbetriebskosten bindet. Basta. Damit würde es künftig ganz geräuschlos gehen mit dem „Auf“ und „Ab“ der Belastung. Wobei das „Ab“ eher unwahrscheinlich ist. Die SZ fasst den aktuellen Stand zusammen:

Die aktuellen Elternbeiträge werden rückwirkend ermittelt

Das sächsische Kita-Gesetz bindet die Elternbeiträge an die Betriebskosten. Sie sollen bei Krippen zwischen 20 und 23 Prozent liegen und im Kindergarten und in den Horten zwischen 20 und 30 Prozent. Die konkrete Höhe wird also rückwirkend ermittelt – wohlbemerkt in der Zusammenfassung aller Einrichtungen (Solidarprinzip). Dem vorberatenden Verwaltungsausschuss lagen jetzt die Abrechnungen von 2014 als Entscheidungsgrundlage vor, obwohl die 2015er Zahlen seit Juli ebenfalls öffentlich sind. Dies liegt daran, dass sich die Verwaltung – angeschoben von Kritik der Linksfraktion als Ganzes und Stadtrat Thomas Lieberwirth (Linke) persönlich – mit den 2014er Zahlen bis ins Detail auseinandergesetzt hat. Was insbesondere den Vergleich der Freien Träger betrifft.

Die Stadt ist für Trägervielfalt – auch wegen ihrer Unterschiedlichkeit

Natürlich schwanken die Betriebskosten in einzelnen Einrichtungen, egal, ob kommunalen oder von Freien Trägern. Die räumlichen und selbst die personellen Voraussetzungen sind halt ganz unterschiedlich. Beispiel: Tarifautonomie. Beim DRK (Kita Regenbogen) lag der Haustarifvertrag im Jahr 2014 etwa 20 Prozent unter dem des öffentlichen Dienstes, bei der katholischen Caritas (Kinderhaus St. Bernhard) nur drei Prozent. Und die Awo (Kita Anne Frank) und die Elterninitiative (Kita Langes Gässchen) lagen dazwischen. Auch bei Urlaubs- und Weihnachtsgeldern oder der Zusatzaltersversorgung gibt es eklatante Unterschiede. Bei den Sachkosten hingegen könne man womöglich immer etwas sparen, so Dezernentin Elvira Schirack. „Große Potenziale gibt es bei uns dafür aber nicht.“ Die Fachabteilung schaue stets genau hin, was aus den Kitas als Betriebskostenabrechnungen vorgelegt werde. Sie seien im Wesentlichen überall sachgerecht gewesen. Und im übrigen sei die Trägervielfalt in der Stadt ja gewünscht, auch wegen der unterschiedlichen pädagogischen Angebote.

Die Personal- und Betriebskosten gehen tendenziell weiter hoch

In Sachsen verbesserte sich der Betreuungsschlüssel gegenüber 2014 im Kindergarten von 13 auf 12 Kinder pro Erzieher – und wird bei Krippen von derzeit sechs Kindern bis September 2018 in zwei Schritten auf fünf reduziert. Das hat hohen Wert, aber die Personalkosten und die meisten Sachkosten sind natürlich Bestandteil der Betriebskostenabrechnung. Die Tendenz ist also klar steigend. Damit ist auch mit höheren Umlagen auf die Eltern zu rechnen. Das Rathaus will einen prozentualen Automatismus, insbesondere die Linksfraktion ist strikt dagegen. Thomas Lieberwirth: „Familienfreundlichkeit ist auch eine politische Frage. Der Stadtrat darf sich die Hoheit nicht aus der Hand nehmen lassen.“

Die Elternbeiträge wurden jetzt noch einmal neu kalkuliert

Der Verwaltungsausschuss hatte Ende August einer erklecklichen Steigerung der Einnahmen aus Elternbeiträgen zugestimmt – satten 190 000 Euro. Wie sich nun herausgestellt hat, muss es dazu nicht kommen. OB Dantz jüngst auf einem Einwohnerforum im Ratssaal: „Die Orientierungsdaten für den 2017er Haushalt sind besser ausgefallen, als gedacht. Damit können wir die Kita-Beiträge etwas absenken.“ Dies war missverständlich, denn gemeint war das Verhältnis zu den Betriebskosten. Waren zunächst 22 Prozent bei der Krippe und je 28 Prozent bei Kita und Hort angenommen worden, sind es jetzt 20 Prozent in der Krippe und ansonsten 26 Prozent.

Die Eltern müssen mit zwei bis 6,40 Euro mehr an Beiträgen rechnen

Wenn der Stadtrat am 2. November dem Mehrheitsvotum des Verwaltungsausschusses (dagegen waren Wolfgang Schubert und Andreas Koch – beide Linksfraktion) folgt, steigen die Elternbeiträge bei der Krippe (9 Stunden) von 187 auf 189 Euro, im Kindergarten (9) von 107 auf 113,40 und im Hort (6) von 63 auf 66.30 Euro im Monat. Das Jahreseinnahmeplus wären 51 000 Euro. Dies würde ab 1. Januar gelten.

