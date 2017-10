Elternbeiträge müssen angepasst werden Vor allem die Stadt und die Eltern müssen für die höheren Kosten aufkommen. Die Räte kritisierten die Landesregierung.

Viel musste nicht über die Elternbeiträge diskutiert werden. Die Mitglieder des Kultur- und Sozialausschusses hatten im Jahr 2013 vorgeschlagen, die Ermittlung der Elternbeiträge zu vereinfachen und leichter handhabbar zu machen. „Das ist möglich, wenn langfristig festgelegt wird, wie hoch der Anteil ist, mit dem sich Eltern an den umlagefähigen Betriebskosten für die Betreuung ihrer Kinder beteiligen müssen“, sagte der damalige Vorsitzende des Kultur- und Sozialausschusses Henry Görlitz.

Das heißt, die Verwaltung kann nach Vorlage der Betriebskostenabrechnung berechnen, wie hoch der Elternbeitrag ist. Diesem Vorschlag folgte der ehemalige Stadtrat und legte fest, dass die Eltern von Krippenkindern 21, die von Kindergartenkindern 25 und die von Hortkindern 26 Prozent zahlen müssen.

Auf dieser Grundlage der Abrechnungen aller ortsansässigen Kindereinrichtungen für das Jahr 2016 hat die Verwaltung die neuen Zahlen berechnet und dem Stadtrat am Donnerstagabend zur Bestätigung vorgelegt. Künftig müssen die Eltern von Kindergartenkindern für die Betreuung sieben Euro mehr bezahlen. Das sind ab dem 1. Januar dann 120 Euro. Der Beitrag für Krippenkinder erhöht sich um drei Euro auf 206 Euro und der für die Hortbetreuung steigt um einen Euro. Die Erhöhung gilt ab dem 1. Januar 2018.

Die erhöhten Personalkosten schlagen bei der Berechnung besonders zu Buche. Die sind auf die größere Anzahl der betreuten Kinder im Jahr 2016, die Senkung des Personalschlüssels ab September vergangenen Jahres und auf die Tariferhöhung für Erzieherinnen zurückzuführen. Auch die Sachkosten steigen. Das ist der erhöhten Anzahl der betreuten Kinder aber auch den Preisveränderungen sowie zusätzlich notwendigen Sachenkosten geschuldet. Dazu gehören unter anderem Wartungskosten für technische Anlagen oder die Umsetzung von Forderungen von Behörden.

Bemängelt wurde von einigen Stadträten, dass die steigenden Kosten hauptsächlich von der Kommune und den Eltern, weniger vom Land getragen werden. „Die Erhöhung der Betriebskosten sollte das Land übernehmen. Das habe ich schon den beiden Landtagsabgeordneten mitgegeben. Und ich werde nachfragen“, so CDU-Stadtrat Albrecht Günther. Es sei nicht in Ordnung, dass sich das Land aus der Verantwortung herausnehme. Auch Regina Roßbach fand es schade, dass es nicht mehr Unterstützung vom Land gibt. Ronny Walter sprach von einer moderaten Erhöhung.

Nachgefragt wurde, warum die Personalkosten in der Kita in Gersdorf so hoch seien. „Dort gibt es älteres Personal und im öffentlichen Dienst wird nach Altersstufen bezahlt“, erklärte Kämmerin Barbara Müller. (DA/je)

