Elternakademie zum Thema Pubertät

Hoyerswerda. Die Pubertät ist Thema der nächsten Veranstaltung der Reihe „Elternakademie“ an diesem Mittwoch um 19 Uhr in der Aula des Foucault-Gymnasiums.

Pubertät ist, wenn die Eltern schwierig werden oder wenn sich liebenswerte Geschöpfe in kleine Monster verwandeln – je nachdem, aus welchem Blickwinkel man diese Zeit betrachtet. „Die Pubertät ist der Lebensabschnitt, in dem man auf die Rechte seines Erwachsenenseins pocht, obwohl man noch den Schnuller im Kopf hat.“ Dieses Zitat von Manfred Poisel umreißt auf prägnante Weise das Spannungsfeld, in dem sich Kinder und Eltern in der Phase der Pubertät befinden. Teilnehmer erfahren in der vierten Veranstaltung der diesjährigen Elternakademie mehr darüber, welche Veränderungen sich in dieser Zeit in den Jugendlichen vollziehen und wie man mit den daraus entstehenden Spannungen in der Familie umgehen sollte.

Eingeladen sind vor allem Eltern von Kindern ab der Klassenstufe 6. Die Referentin steht an diesem Abend auch für Fragen zur Verfügung. (red/aw)

