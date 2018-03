Elternakademie zum Thema Mobbing

Hoyerswerda. Dem Thema „Scherz, Schikane oder Mobbing?“ widmet sich die nächste Veranstaltung der Reihe „Foucault-Elternakademie“ des Léon-Foucault-Gymnasiums am morgigen Dienstag um 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums. Ein Schüler nimmt einem anderen die Federtasche weg, Schüler lachen über den Fehler eines anderen Schülers … ist das noch Scherz, Schadenfreude oder schon Mobbing? Diese Frage ist deshalb schwer zu beantworten, weil die Grenzen zwischen Mobbing und alltäglichen Neckereien fließend sind und Konflikte an sich oder einzelne Bosheiten für sich genommen noch kein Mobbing sind.

Woran man also Mobbing erkennt und wie Schüler sich dagegen wehren und davor schützen können – zu diesen und anderen Fragen im Zusammenhang mit diesem Thema wird eine Diplompsychotherapeutin Rede und Antwort stehen. Eingeladen sind Eltern von Kindern aller Klassenstufen. (red/aw)

