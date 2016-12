Eltern zahlen mehr für Kita-Betreuung Die Stadt hat die Kita-Beiträge deutlich angehoben. Bei Hort und Kindergarten ist es das erste Mal seit 16 Jahren.

Die meisten Eltern sind auf die Betreuung ihrer Kinder in Krippe, Kita und Hort angewiesen. In Königsbrück steigen nun die Kosten für die Betreuung. © dpa

Es ist beschlossen. Die Königsbrücker Eltern werden ab dem kommenden Jahr mehr Geld für die Betreuung ihrer Kinder in Krippe, Kindergarten und Hort aufbringen müssen. Der Stadtrat stimmte der Vorlage der Verwaltung mehrheitlich mit zwei Nein-Stimmen und einer Enthaltung zu.

Die Elternbeiträge wachsen damit um Beträge zwischen 1,10 Euro und 20,25 Euro. Das hängt ganz von der Betreuungsart, der gewählten Stundenzahl und der Tatsache ab, ob die Eltern noch ein oder mehrere Geschwister in Kita oder Hort untergebracht haben. Die Eltern der Kindergartenkinder sind aber von der beschlossenen Erhöhung besonders betroffen. Eine Familie, die ihr Kindergartenkind auch in Zukunft neun Stunden lang in einer Königsbrücker Einrichtung betreuen lässt, zahlt ab Januar 20,25 Euro mehr als bisher. Alleinstehende müssen zusätzlich 18,30 Euro monatlich aufbringen. Eine Erhöhung steht auch den Eltern von Krippenkindern ins Haus. Sie zahlen für eine Neun-Stunden-Betreuung künftig 14,20 Euro pro Monat mehr. Die Krippenbeiträge wurden vor vier Jahren das letzte Mal angehoben. Die Kita- und Hortbeiträge blieben hingegen so stabil, wie wohl in kaum einer anderen Stadt oder Gemeinde. Sie hielten sich 16 Jahre lang auf derselben Höhe.

Königsbrück begründet die Erhöhung mit gestiegenen Kosten, vor allem im Personalbereich. Das hat dazu geführt, dass die gesetzlich vorgegebene Mindestbeteiligung der Eltern an den Krippenbeiträgen schon gar nicht mehr erreicht wurde. Sie lag jetzt bei 19,6 Prozent der Betriebskosten. Vorgegeben sind 20 Prozent.

Neue Elternbeiträge in Königsbrück Familie Alleinstehende Krippe 9 Stunden 1. Kind 204,20 183,80 2. Kind 122,50 110,20 Kindergarten 9 Stunden 1. Kind 117,45 105,70 2. Kind 70,40 63,30 Hort 5 Stunden (ohne Frühhort) 1. Kind 60,50 54,40 2. Kind 36,30 32,60 alle Angaben in Euro; Quelle: Stadtverwaltung

