Eltern wehren sich gegen Unterrichtsausfall Zum Elternabend wird erklärt, wie mit dem Lehrermangel am Gymnasium umgegangen wird. Die anonymen Kritiker bleiben unbekannt.

Dem Coswiger Gymnasium fehlen Lehrer. Darüber ärgern sich nicht nur die Eltern. Doch eine Lösung ist nicht in Sicht. © Norbert Millauer

Laut Vertretungsplan ist der Matheunterricht für zwei fünfte Klassen schon wieder ausgefallen. „Seit Ende der Sommerferien haben die Kinder keine einzige Woche Unterricht nach Plan gehabt“, beschwert sich eine Mutter. Wochenlang habe es gar keinen Kunstunterricht gegeben. Sie und etwa 40 weitere Eltern waren zum Sonderelternabend ans Gymnasium gekommen, bei dem es um die vielen Ausfallstunden der vergangenen Wochen ging.

Eingeladen waren die Eltern aller Fünftklässler. Denn von denen ist ein anonymer Brief an die Sächsische Zeitung geschrieben worden. Darin beschweren sie sich über den hohen Stundenausfall, der besonders die fünften Klassen betreffe. Zum Teil würde mehr als die Hälfte des Unterrichts ausfallen. Die Schulleitung schöne die Statistik, die Schüler hätten Aufgaben bekommen, die sie in Eigenregie erledigen sollen, so die Kritik. Ein offenes Gespräch mit der Schulleitung würde man jedoch scheuen, da man eventuelle Nachteile für die Kinder befürchte.

Wer diese Zeilen verfasst hat, ist nicht bekannt. Und das sollte auch zum Elternabend nicht geklärt werden. „Wir wollen niemanden an den Pranger stellen“, betonte Mario Nemec, der Vorsitzende des Elternrats am Gymnasium und für den gesamten Landkreis Meißen. Er gab aber zu, dass er sich über den Brief geärgert hat. Der richtige Weg wäre gewesen, sich wegen der Ausfälle an den Elternrat zu wenden.

„Wir können nur gut funktionieren, wenn wir zusammenarbeiten. Eltern, Lehrer und Schüler“, sagte Jörg Zschuppe vom Elternrat. Denn der Artikel werfe ein schlechtes Licht auf die Schule. „Wir kennen das Problem und verschließen auch nicht die Augen davor. Aber wir kriegen keine neuen Lehrer“, so Nemec. Denn auch der Pool mit Ersatzlehrern sei leer. Anfang 2017 verschärfe sich die Situation erneut. Denn dann gehen drei Deutschlehrer in den Ruhestand. „Der Deutschunterricht würde damit komplett zum Erliegen kommen“, sagt Mario Nemec. Doch die Bildungsagentur habe ihm zugesichert, dass es Ersatz geben wird.

Auch für die langzeiterkrankten Lehrer müsse eine Lösung gefunden werden, fordert eine Mutter. Die Bildungsagentur habe vorgeschlagen, pensionierte Lehrer zurückzuholen oder Referendare oder andere Lehrer für Coswig abzuwerben. Auch in Nemecs Augen ist das nicht viel an Lösungsvorschlägen. Die vorhandenen Pädagogen würden bereits deutlich mehr Stunden übernehmen. Sogar die Schulleiterinnen haben Klassen übernommen. „Wir müssen mit den Ressourcen, die wir haben, planen“, sagt Nemec, der den Eltern aber versicherte, dass der Elternrat auf ihrer Seite stehe und sich weiter dafür einsetzen wird, dass sich die Situation verbessert.

Neben einer Mathematiklehrerin fehlen derzeit auch mehrere Deutsch- und Sportlehrer am Gymnasium. Im September sind 6,37 Prozent (341 Stunden) der Unterrichtsstunden ausgefallen. Zum Vergleich: Im vergangenen Schuljahr waren es im Schnitt 4,4 Prozent.

Niemand müsse Angst haben, dass wichtiger Unterrichtsstoff nicht geschafft wird und in Tests Dinge abgefragt werden, die nicht behandelt worden sind, betonte die Schulleiterin Britt Göldner. Sie finde es gut, wie sich Eltern engagieren, aber wünsche sich eine offene und ehrliche Atmosphäre. „Wir Lehrer geben alles, mehr geht nicht“, gab sie den Eltern zum Abschluss mit auf dem Weg.

Die ärgerten sich am Ende, dass doch immer wieder auf dem anonymen Brief herumgeritten wurde. Viele waren überzeugt, dass der auch von Eltern älterer Klassenstufen verfasst worden sein kann. Auch wenn niemand zum anonymen Brief steht und der Inhalt nicht die Meinung der Mehrheit widerspiegelt, so hat er doch eine Diskussion losgetreten. „Man muss sich Gedanken machen, wie man auf die handelnden Personen Druck ausüben kann. Denn was sich in Sachsen in Sachen Bildung tut, ist dürftig“, meint ein Vater. Druck könne man am besten über den Wahlzettel ausüben, riet Mario Nemec.

„Was soll die Schule machen?“, fragt die Mutter einer Fünftklässlerin. Der Lehrermangel sei ein landesweites Problem. Die überwiegende Zahl der Elternschaft erkenne es an, dass alles versucht wird, um die Ausfallzeiten zu minimieren. „Schön ist, wenn Schule, Kinder und Eltern an einem Strang für mehr Lehrerstellen aktiv sind.“ Das Gymnasium sei eine gute Schule, die die Kinder gern besuchen.

