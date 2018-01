Eltern und Sportler zahlen mehr Viele Bautzener werden im neuen Jahr stärker zur Kasse gebeten. Doch nicht alles wird teurer.

Viele Bautzener werden im neuen Jahr stärker zur Kasse gebeten. © dpa

Bautzen. Neues Jahr, neue Preise: Viele Bautzener müssen sich 2018 auf höhere Kosten einstellen. Für Eltern, Sportler und Hausbesitzer wird es teurer, aber auch Pendler, die mit der Bahn in Richtung Dresden fahren, müssen tiefer in die Tasche greifen. Die gute Nachricht: Bei wichtigen Posten wie den Kosten für Strom oder den Müll bleibt erst einmal alles beim alten. Die Sächsische Zeitung erklärt, wo die Bautzener ab diesem Jahr mehr belastet werden – und wo nicht.

Die Grundsteuer: Hausbesitzer zahlen jährlich bis zu 22 Euro mehr

Grundstücksbesitzer in Bautzen werden in diesen Tagen Post aus dem Rathaus erhalten. Der Stadtrat hatte im Herbst die Erhöhung der Grundsteuer beschlossen, Eigentümer werden ab 2018 stärker zur Kasse gebeten. Das trifft auch Hausbesitzer. Die sogenannte Grundsteuer B steigt um etwas mehr als zehn Prozent. Bislang haben Besitzer eines Eigenheims jährlich im Schnitt knapp 210 Euro entrichtet, für ältere Gebäude waren fast 100 Euro fällig. Durch die Erhöhung müssen Hausbesitzer mit einer Mehrbelastung von zehn bis 22 Euro rechnen. Die Stadt rechnet durch die Anhebung mit zusätzlichen Einnahmen von insgesamt knapp 400 000 Euro. Kleiner Trost: In vielen anderen sächsischen Städten langen die Rathäuser bei der Grundsteuer weit heftiger hin. Mit dem neuen Steuersatz liegt Bautzen jetzt gleichauf mit nahegelegenen Städten wie Kamenz oder Löbau.

Die Kita-Beiträge: Die Betreuung in Krippen und Kindergärten wird teurer

Allen voran wegen gestiegener Betriebskosten müssen Eltern ab 1. März mehr für die Betreuung ihrer Kleinen in Krippen und Kindergärten zahlen. So kostet in den insgesamt 23 Kindertageseinrichtungen der Stadt und der freien Träger die neunstündige Betreuung des ersten Kindes in einer Krippe künftig im Monat etwa sieben Euro mehr. Im Kindergarten erhöht sich für den gleichen Betreuungszeitraum der Satz um fast vier Euro. Im Gegenzug sinken aber die Hortbeiträge um 1,40 Euro im Monat. Und: Künftig ist die Betreuung des dritten Kindes kostenlos, wenn zwei weitere Geschwister bereits in Einrichtungen angemeldet sind. Diese Regel galt bisher erst ab vier Kindern.

Die Sporthallengebühren: Vereine müssen ab jetzt voll zahlen

Schon zum Auftakt des vergangenen Jahres hatte die Stadt die Gebühren für die Nutzung ihrer Turnhallen und anderen Sportstätten teils drastisch erhöht. Vorausgegangen war dem eine lange und heftige Debatte zwischen Stadtverwaltung und Sportvereinen. Schließlich wurde eine schrittweise Anpassung der Gebühren vereinbart. Demnach hatten die Vereine 2017 noch eine 25-prozentige Ermäßigung auf die neuen Gebühren erhalten. Die fällt jetzt weg.

Die Fahrkartenpreise: Tarife für Monatskarten nach Dresden ziehen an

Die meisten Nutzer von Bus und Bahn in und um Bautzen können aufatmen: Die Ticketpreise bleiben für sie dieses Jahr stabil. Der Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (Zvon) lässt 2018 die Tarife unangetastet. Wer mit der Bahn allerdings regelmäßig nach Dresden fährt und dabei auf eine Monatskarte zum Übergangstarif setzt, wird ab 1. August mehr berappen müssen. Denn der in Dresden und im Westen des Kreises zuständige Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) wird einmal mehr an der Preisschraube drehen – was sich anteilig auch auf die Monatskarten zum Übergangstarif auswirkt. Statt 270,50 Euro wird das Ticket für die Verbindung zwischen Bautzen und Dresden ab Sommer 272 Euro kosten. Im Abo sind für die Monatskarte 221,60 statt 220,10 Euro zu zahlen.

Die Energiepreise: Keine Erhöhungen bei Gas, Wasser und Strom

In den vergangenen Jahren waren die Preise für den Strom kontinuierlich gestiegen – dieses Jahr müssen die Kunden der beiden regionalen Versorger allerdings nicht mit Erhöhungen rechnen. Sowohl die Enso als auch die Energie- und Wasserwerke Bautzen (EWB) kündigen an, dass die Preise für Strom, aber auch für Gas und Wasser 2018 stabil bleiben. Im Schnitt zahlt ein Vierpersonenhaushalt in Bautzen im Jahr bei der EWB für Strom, Gas und Wasser insgesamt etwa 2 000 Euro. Unverändert bleiben indes im Landkreis Bautzen auch die Kosten für die Müllentsorgung. Die Entsorgung des Abfalls hat der Kreis allerdings neu ausgeschrieben. Deshalb könnten sich die Gebühren dann im kommenden Jahr tatsächlich ändern – nach oben oder unten.

zur Startseite