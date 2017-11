Eltern sorgen sich um Internet-Konsum ihrer Kinder

Ich bin da weitaus skeptischer, als die Ergebnisse der Studie: was heißt denn "Online-Kompetenz?- dass man eine Adresse in den Browser oder einen Suchbegriff bei Google eingeben kann? Auch die sog. "Digital Natives" halte ich für eine Fata Morgana, ich sehe es im Freundeskreis meines Nachbarn: alle so Anfang/ Mitte zwanzig, den ganzen Tag am daddeln & glotzen, aber die Technik mal wirklich zur Bewältigung alltäglicher Aufgaben einzusetzen- zB einen Brief mit Schreibprogramm schreiben- Fehlanzeige! Richtig wütend werde ich, wenn ich Eltern sehe, die ihre KLEINkinder mit Smartphones beschäftigen, und das ist leider eher die Regel als die Ausnahme!