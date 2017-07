Eltern sollen tiefer in die Tasche greifen Die Gebühr für die Essenausgabe deckt die Kosten nicht. Auch an anderer Stelle könnte es teurer werden.

Eltern, deren Kinder in den Einrichtungen der Röderaue essen, werden absehbar mehr Geld dafür zahlen müssen. Das wurde im jüngsten Gemeinderat bekannt.

Bereits seit Anfang 2017 müssen die Eltern zwei Euro pro Woche und Kind zahlen. Die Erfahrungen aus dem halben Jahr zeigten aber, dass der Betrag nicht ausreiche, um die Kosten zu decken, sagte Röderaues Hauptamtsleiterin Kerstin Herklotz vor den Gemeinderäten. Peter Tschäpe (Die Linke) kritisierte, dass die Verwaltung keinen konkreten Betrag nannte, wie viel die Essenausgabe künftig kosten wird. Eine genaue Zahl soll in einigen Monaten vorliegen. Im Herbst stehen die Haushaltsplanungen beim Kita-Träger der Gemeinde, der Leuchtpunkt gGmbH, an.

Die könnten für die Eltern auch an anderer Stelle einen tieferen Griff ins Portemonnaie mit sich bringen. Denn im Gemeinderat wurde ebenfalls bekannt, dass die Betriebskosten – die nach gesetzlich festgelegten Grenzen auf die Eltern umgelegt werden – der Kindereinrichtungen in der Röderaue während der vergangenen Jahre deutlich höher waren als gedacht. Die neuen Zahlen haben Nachrecherchen der Gemeinde ergeben. Weil Leistungen des Rathaus- und Bauhofpersonals in die ursprüngliche Kalkulation zunächst nicht einberechnet worden waren, nun aber berücksichtigt wurden, sind Zusatzkosten von 100 000 Euro für 2016 aufgetaucht. Ob und wie sich das auf die Elternbeiträge auswirkt, wurde im Gemeinderat nicht thematisiert. Da sich die Verantwortlichen laut Rathaus im Urlaub befinden, war dazu vorerst keine Auskunft zu erhalten.

Dass die Röderaue ihre Kosten und Geldflüsse auf den Prüfstand stellt, kommt nicht von ungefähr. Wegen knapper Kassen überwacht die Kommunalaufsicht beim Landkreis die gesamten Gemeindefinanzen.

