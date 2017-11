Eltern sollen mehr zahlen Die Beiträge für die Kitas in Mockritz und Großweitzschen steigen. Die Erhöhung tritt aber nicht gleich im Januar in Kraft.

Großweitzschen. Leicht haben sich die Räte der Gemeinde Großweitzschen die Entscheidung nicht gemacht. Am Ende haben sie aber doch eine Erhöhung der Elternbeiträge für die Kindertagesstätten in Großweitzschen und Mockritz beschlossen. In der Kinderkrippe zahlen die Eltern künftig 210 Euro (bisher 200), im Kindergarten erhöhen sich die Beiträge ebenfalls um zehn von 105 auf 115 Euro. Die Hortbetreuung kostet 55 Euro (fünf Stunden) beziehungsweise 65 Euro (sechs Stunden).

Dass eine Erhöhung kommen muss, darüber waren sich die Gemeinderäte einig. Fraglich war nur der Zeitpunkt, wann diese in Kraft treten soll. Susan Munz (CDU) bemängelte das Verfahren. „Wir beschließen im November einen höheren Beitrag, und die Leute sollen diesen schon ab 1. Januar zahlen. Das wirft ein schlechtes Licht auf die Gemeinde. Ich bin dafür, dass die neue Gebühr erst ab 1. April 2018 erhoben wird“, so Munz. Manfred Nestler (Die Linke) schlug den 1. Februar als Beginn vor. Der amtierende Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler) stellte schließlich zwei Vorschläge – Beginn der Erhöhung zum 1. Januar beziehungsweise 1. März – zur Wahl. Für jeden der beiden Vorschläge stimmten sieben der 14 anwesenden Gemeinderäte. Beim Beginn 1. Januar gab es sieben Gegenstimmen, gegen die zweite Variante waren sechs Räte, einer enthielt sich der Stimme. Damit tritt die Erhöhung zum 1. März 2018 in Kraft.

Schließtage festgelegt

Sven Krawczyk (CDU) regte an, für die Reinigung eventuell eigenes Personal einzustellen. „Die Verträge mit der Persona Service AG wurden von der entlassenen Hauptamtsleiterin geschlossen, ohne dass dafür ein Beschluss des Gemeinderats gefasst wurde“, sagte Jörg Burkert. Die Reinigungsleistungen in der Kita Großweitzschen seien neu ausgeschrieben worden. Dennoch müsse eine Gegenüberstellung erfolgen, ob es günstiger sei, eigenes Personal einzustellen oder die Reinigung durch Fremdfirmen durchführen zu lassen. Zudem wurde angeregt, Reinigungspläne zu erstellen. „Sicher gibt es auch Dinge, die das Kita-Personal selbst sauberhalten will, wie zum Beispiel Regale“, so Krawczyk.

Die Gemeinderäte legten außerdem die Schließtage der Kindereinrichtungen für das Jahr 2018 fest. Sie sind an den Brückentagen 30. April und 11. Mai geschlossen. Zudem bleibt der Hort in der Zeit vom 16. bis 27. Juli sowie 24. bis 31. Dezember zu.

