Eltern sollen mehr zahlen Die Stadt will die Gebühren in Kitas und Hort anheben. Die Stadträte sprechen sich allerdings gegen ein inzwischen weit verbreitetes Modell aus.

Auch in Königsbrück sollen die Kita-Gebühren erhöht werden. © Claudia Hübschmann

Pulsnitz hat sich vor wenigen Wochen dafür entscheiden, Großröhrsdorf verfährt schon seit einigen Jahren danach und Schwepnitz hat sich auch festgelegt. Die Eltern zahlen einen bestimmten, festgelegten Prozentsatz der jährlichen Betriebskosten als Elternbeiträge für Krippe, Kita und Hort. Königsbrück hat sich nun mehrheitlich dagegen entschieden.

Das bedeutet, dass die Stadtverwaltung einen Beschluss vorbereiten wird, der den Betrag auf eine bestimmte Summe festlegen wird. Die Stadt strebt an, dass die Eltern in Königsbrück künftig für die Betreuung ihrer Kinder in Krippe, Kita und Hort mehr Geld zahlen sollen. Der Grund sind die gestiegenen Betreuungskosten, unter anderem für das Personal. Der Königsbrücker Stadtrat hat sich bereits zweimal in öffentlicher Sitzung mit dem Thema beschäftigt. Bisher zahlen Familien in Königsbrück für neun Stunden Betreuung 190 Euro im Monat (Krippe) oder 97,20 Euro (Kindergarten). Sechs Stunden Hortbetreuung am Tag kosten die Eltern bisher 59,30 Euro. Die Elternbeiträge für Kita und Hort haben sich damit seit 16 Jahren nicht mehr verändert. Die Krippenbeiträge wurden zuletzt vor vier Jahren angehoben.

Ein Teil der Stadträte wollte die feste Prozentregel, die schon in vielen Kommunen gilt, auch in Königsbrück durchsetzen. Damit hätten die gewählten Volksvertreter einen bestimmten Prozentsatz für jede Betreuungsart festgelegt, und die Beiträge hätten sich entsprechend der Betriebskostenabrechnungen automatisch jedes Jahr verändert und angepasst. Sieben Stadträte stimmten dafür, aber acht dagegen. Damit wurde der Antrag abgelehnt. Der Rat wird in seiner nächsten Sitzung entscheiden.

