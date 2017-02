Eltern sichern Schulweg Kindern, die mit dem Bus von Tröbigau nach Gaußig fahren, fehlt ein sicherer Platz zum Warten. Der Selbsthilfe folgt nun die der Gemeindeverwaltung.

Helene zeigt das Warndreieck. Eltern stellen es jeden Morgen auf, wenn ihre Kinder auf den Bus warten. © Steffen Unger

Tröbigauer Eltern wussten sich nicht mehr anders zu helfen: Weil am Rand der Naundorfer Straße jetzt die Schneeberge liegen und die Fahrbahn dadurch noch schmaler ist als sonst, stellen sie jeden Morgen ein Warndreieck auf, wenn ihre Kinder auf den Schulbus nach Gaußig warten. Denn die Haltestelle befindet sich unmittelbar am Rand der vielbefahrenen Straße. Einen sicheren Bereich zum Warten, geschweige denn einen Fußweg gibt es dort nicht.

Seit Jahren weisen Eltern auf die Gefahr hin, die nicht nur im Winter besteht. Nun endlich handelt die Gemeindeverwaltung. Sie plant, die Bushaltestelle in diesem Jahr um reichlich 100 Meter dorfauswärts zu verlegen. Dort ist ausreichend Platz, um eine neue, sichere Haltestelle anzulegen. Mit Hochbord, wie es heute Standard ist. Mit einem sicheren Wartebereich neben der Straße und einem Wartehäuschen. Die Gemeinde kauft dafür von einem privaten Eigentümer ein Wiesengrundstück, sagte Bürgermeister Achim Wünsche (parteilos). 25 000 Euro plant sie in ihrem Haushalt für die neue Bushaltestelle ein. Noch offen ist, wann die Bauarbeiten beginnen können.

Bessere Lösung in Sicht.

Die Naundorfer Straße in Tröbigau ist eine wichtige Durchgangsstraße. Viele, die zwischen Putzkau, Gaußig und Bautzen unterwegs sind, nutzen diese Verbindung. Auch viele Lkw fahren durchs Dorf. Nicht alle Kraftfahrer sind rücksichtsvoll; nicht alle halten sich an das Tempolimit von 50 km/h im Ort, berichten Eltern. Umso glücklicher sind sie, dass sich ihr jahrelanger Kampf gelohnt hat. „Das ist eine richtig gute Nachricht“, sagte Katrin Löbl. Von den Bauplänen der Gemeinde erfuhr sie auf Anfrage der SZ. – Es lohnt sich, hartnäckig zu sein. Tröbigauer Eltern wandten sich 2016 an Gemeinde und Landratsamt. Sie machten selbst Vorschläge, wie das Problem gelöst werden kann, indem sie zum Beispiel auf einen freien Platz am Ortsrand hinwiesen. Nun steht sogar eine noch bessere Lösung in Aussicht: Die Wiese, auf der die neue Haltestelle errichtet werden soll, ist noch mitten im Dorf. „Eine gute Lösung für unsere Kinder“, sagt Katrin Löbl . (SZ/ir, ass)

