Eltern planen in Weißwasser eine freie Schule Im August soll eine vierte Grundschule ihren Betrieb aufnehmen – die demokratische Schule „Frohnatur“.

Theresa und Markus Jank gehören zum Verein „Frohnatur“, dessen Ziel es ist, mit dem neuen Schuljahr eine freie Schule in Weißwasser zu eröffnen. © Hagen Linke

Weißwasser. Recht gut besucht war eine Infoveranstaltung des Schulvereins „Frohnatur“ Anfang des Monats in dem Backsteingebäude in der Jahnstraße 53 in Weißwasser. Hier, gleich neben dem Beruflichen Schulzentrum, sollen ab August Grundschüler unterrichtet werden – in einer „demokratischen Schule“. Sie soll denselben Namen tragen wie der Verein. Zum Infoabend kamen über 30 Familien. „Das freut uns, dass sich so viele dafür interessieren“, sagt Theresa Jank. Die Mutter von drei Kindern stammt aus Spremberg, hat in Dresden Lehramt studiert und sich mit ihrem Mann Markus bewusst für ein Haus mit viel Platz und Grün im beschaulichen Spremberger Ortsteil Lieskau entschieden. „Wir sind bewusst zurückgekommen, weil wir heimatverbunden sind“, sagt die 29-Jährige. Ihre älteste Tochter wird in diesem Jahr eingeschult. Schon seit drei Jahren beschäftigen sich die Janks mit der Suche nach einer Schule, die etwas andere Ansätze verfolgt als staatliche Schulen. Es gehe dabei weniger darum, ob diese besser oder schlechter seien, als um eine freie Schule ohne starre Strukturen. „Wir wollen ein vielfältiges und erweitertes Angebot schaffen.“

Nicht zuletzt deshalb hat das Kernteam mit sechs bis acht jungen Eltern im Vorjahr den Verein „Frohnatur“ gegründet. Bundesweit gebe es rund 100 freie Alternativschulen, haben sie bei ihrer Recherche festgestellt, vor allem in Ostdeutschland gebe es derzeit großes Interesse. Der Verein weiß von Eltern aus der Region, die mit ihren Kindern lange im Auto sitzen, um bis in die Waldorfschule nach Cottbus zu kommen. So weite Wege sollten es nicht sein. Ursprünglich war die Idee, eine Dorfschule aufzubauen. „Hier kann man den Kindern noch mehr Naturverbundenheit mitgeben“, sagt Markus Jank, einer der drei Vereinsvorsitzenden. Das Konzept funktioniere jedoch auch einer Stadt wie Weißwasser. Ein Vorteil: Das Gebäude in der Jahnstraße unweit des Bahnhofs ist gut mit dem öffentlichen Personennahverkehr zu erreichen. Der Kreis der interessierten Eltern kommt nicht nur aus der Stadt, sondern unter anderem aus Neustadt/Spree, Bad Muskau oder Krauschwitz.

Ziel der Initiative ist es, eine Alternative für Eltern zu schaffen, die, wie Maria Montessori es ausdrückte, „auf die inneren Wachstumskräfte ihrer Kinder vertrauen“. Man möchte einen ungewöhnlichen, doch nicht mehr neuen Weg gehen, heißt es weiter in dem Konzept: „Dieser Schritt ist aus unserer Sicht angesichts der raschen gesellschaftlichen Veränderungen ein notwendiger Beitrag in dem Bemühen, unsere Kinder auf dem Weg in ihre eigene Zukunft zu begleiten.“

Es geht um Basisdemokratie; darum, Kinder mit in Entscheidungen und Abläufe einzubeziehen. „Wir haben an unseren eigenen Kindern gemerkt, dass sie das können“; sagt Theresa Jank. Es geht auch um eine ökologische, naturnahe Ausrichtung, um praktisches Lernen: Woher kommt das Plastik am Kugelschreiber? Und es geht um Themen zur Ressourcenschonung, etwa die Frage: „Wie gehen wir mit Lebensmitteln um? Wichtig sei eine gewisse Lebenstüchtigkeit, zu lernen, dass man gut auf sich selbst achtet. Nicht nur die schulischen Leistungen müsse man im Blick behalten, sondern die Gesamtheit der Kinder.

Großer Arbeitsaufwand

Starten soll die freie Schule „Frohnatur“ mit etwa zwölf Kindern. Der Antrag zur Gründung wurde im November bei der Sächsischen Bildungsagentur (jetzt Landesamt für Schule und Bildung) eingereicht. Der organisatorische Aufwand für den kleinen Verein sei enorm, sagt Markus Jank. Arbeitsgruppen beschäftigen sich unter anderem mit dem noch nötigen Umbau des Gebäudes, dem pädagogischen Konzept oder der Finanzierung. Erst wenn die Einrichtung drei Jahre besteht, kann sie mit der vollen Förderung für freie Schulen planen. Die Höhe des Schulgeldes steht noch nicht fest. Lehrer-Bewerbungen gibt es schon. Gesucht werden zwei Grundschullehrer mit dem 2. Staatsexamen sowie ein Fachlehrer für Sport, Ethik und Englisch. Sogenannte Lernbegleiter sollen unterstützend tätig sein.

Im Zuge der Schulgründung gab es auch Gespräche mit dem Weißwasseraner Oberbürgermeister Torsten Pötzsch. „Er freut sich auf eine Belebung der Stadt“, sagt Theresa Jank, die die freie Schule nicht als Konkurrenz zu den bestehenden drei Grundschulen in der Stadt sieht, sondern als eine Bereicherung. Die Initiative hofft nun auf einen positiven Bescheid der Bildungsagentur.

www.frohnaturen.wordpress.com

Der Verein lädt zu einer Filmvorführung in die Galerie „Kunstschmiede“ (Schmiedestraße 3) ein. Am Freitag, dem 2. März, wird dort um 19.30 Uhr der Streifen „Schools of Trust“ gezeigt. Der Dokumentarfilm stellt innovative Lernorte in zwölf Ländern auf drei Kontinenten vor.

