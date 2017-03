Eltern nutzen neue Bildungsempfehlung An beiden Gymnasien haben sich Eltern gemeldet, die ihr Kind entgegen der Empfehlung lieber Abitur machen lassen wollen.

Die Neuregelungen in Sachen Bildungsempfehlung werden auch von Eltern aus dem Altkreis Döbeln in Anspruch genommen. Sowohl am Lessing-Gymnasium (LGD) in Döbeln als auch am Harthaer Martin-Luther-Gymnasium haben sich schon Erziehungsberechtigte gemeldet, die ihr Kind entgegen der Bildungsempfehlung der Grundschule ans Gymnasium schicken wollen. Noch bis zum heutigen Mittwoch können sich weitere melden.

Für Donnerstag ist von der Sächsischen Bildungsagentur eine Leistungserhebung in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachunterricht geplant. Diese beginnt am Döbelner Gymnasium um 9.30 Uhr. Dabei werden die Schüler auf ihr Wissen in den drei Fächern, deren Noten bisher ausschlaggebend für die Bildungsempfehlung gewesen sind, geprüft. „Das Ergebnis der Leistungserhebung ist dann die Grundlage für die verpflichtenden Beratungsgespräche“, erklärt Michael Höhme, der Schulleiter des Döbelner Gymnasiums. Diese müssen zwischen dem 10. und 21. März erfolgen. Am LGD werden sie, so Höhme, am 16. und 17. März durchgeführt. Laut neuestem Regelwerk sind die Eltern verpflichtet, an diesem Gespräch teilzunehmen, wenn sie ihr Kind entgegen der Bildungsempfehlung auf das Gymnasium schicken wollen. Versäumen sie den Termin, ist der Anspruch hinfällig. Lehnt das Gymnasium das Kind bei dem Gespräch ab, können Eltern ihren Willen noch schriftlich formulieren.

Bis zum heutigen Mittwoch haben die Eltern noch die Möglichkeit, ihre Kinder an den weiterführenden Schulen anzumelden. Am 1. März ist die Bildungsempfehlung ausgereicht worden.

In den Vorjahren waren die Eltern an die Bildungsempfehlung gebunden. Um ein Gymnasium besuchen zu können, mussten die Viertklässler in den Fächern Deutsch, Mathematik und Sachkundeunterricht im Schnitt zum Halbjahr oder zum Schuljahresende mindestens eine 2 haben. Weil die Eltern einer Schülerin dagegen geklagt haben, dass mit dieser Regelung ihre Freiheit in Sachen Schulwahl eingeschränkt werde, hat der Sächsische Landtag das Schulgesetz geändert.

„Auf die Bildungsempfehlungen war in der Vergangenheit immer Verlass. Aber die Eltern kennen ihre Kinder am besten“, so Schulleiter Michael Höhme. (DA/mf)

