Eltern müssen tiefer in die Tasche greifen Mit 13:11 Stimmen hat der Zittauer Stadtrat eben eine Erhöhung der Beiträge für Kindergärten, Krippen und Hort beschlossen. Sie beträgt zwischen vier und acht Prozent.

Die Betreuung der Kinder in Zittau wird teurer. Archivfoto: Julian Stratenschulte/dpa © dpa

Zittau. Nach einer langen Debatte hat der Zittauer Stadtrat in der eben zu Ende gegangenen Sitzung die Anhebung der Kita-Beiträge für Eltern ab 1. Januar 2018 beschlossen. Demnach steigt der Satz für die Volltagsbetreuung eines Krippenkindes von 183,50 Euro auf 190,84 Euro pro Monat, für die eines Kindergartenkindes von 111,50 Euro auf 120,66 Euro und die eines Hortkindes von 65 Euro auf 67,61 Euro. Die Eltern zahlen damit weiterhin 21,76 Prozent der Kosten eines Krippenplatzes, 28,27 Prozent eines Kindergartenplatzes und 28,55 Prozent eines Hortplatzes. Den Rest übernehmen Stadt und Freistaat. Die höheren Beiträge trotz gleichbleibender Prozentsätze resultieren aus den gestiegenen Betriebskosten, zu denen unter anderem die Personalkosten gehören. Ausführlich am Sonnabend in der SZ. (SZ/tm)

