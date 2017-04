Eltern müssen mehr für Kitas zahlen Nicht nur die Beiträge steigen. Auch fürs dritte Kind sollen Familien in Zukunft zahlen.

In Dresden steigen die Kita-Gebühren. © Hübschmann

Nächste Preisrunde bei der Kinderbetreuung: Wegen gestiegener Betriebskosten müssen sich Mütter und Väter ab September auf höhere Beiträge einstellen. Für ein Krippenkind sollen dann monatlich 212,81 Euro für eine neunstündige Betreuung fällig werden. Derzeit sind es 203,93 Euro. Der Platz im Kindergarten verteuert sich nach den Plänen der Stadt um 5,23 Euro auf 146,02 Euro. Geringer fällt die Steigerung bei Hortkindern aus: Die sechsstündige Betreuung soll 2,30 Euro mehr kosten, monatlich wären dann 84,54 Euro zu zahlen. Durch die Erhöhung rechnet die Stadt mit Mehreinnahmen von 2,03 Millionen Euro in den nächsten beiden Jahren.

Erstmals will die Stadt Dresden auch Geld für das dritte Kind einer Familie verlangen, sofern alle eine Kindertageseinrichtung besuchen. Zu zahlen wären 20 Prozent des Normalbeitrags. Das hatte die Verwaltung bereits im vergangenen Jahr versucht, war allerdings an den Stimmen der rot-grün-roten Ratsmehrheit gescheitert. Das zusätzliche Geld soll als Rücklage dienen, falls es wieder zu Streiks in den Kitas kommt. Eltern könnten dann eine Erstattung erhalten. „Mit dem Vorschlag haben wir es uns nicht leicht gemacht“, sagt Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann (CDU). Doch die Möglichkeiten des städtischen Haushaltes seien beschränkt. „Bei begrenzten Mitteln können wir keine zusätzlichen Geschenke verteilen.“ Über die neuen Beiträge muss noch der Stadtrat entscheiden.

