Eltern kritisieren Platzmangel in Kitas Im letzten Jahr wurde eine private Kita in Stolpen geschlossen. Hätte die Stadt das Dilemma verhindern können?

Stolpen muss dringend neue Krippen- und Kitaplätze schaffen. Es ist eines der größten Probleme, vor denen die Kommune im Moment steht. Nun steht der Vorwurf im Raum, dass die Problematik hausgemacht sei, die Stadt also selbst schuld an dem Dilemma wäre. Der Hintergrund: Der Stadtrat hatte kürzlich dafür gestimmt, die private Kindertagesstätte Kleine Weltentdecker in Stolpen in den Bedarfsplan der Stadt aufzunehmen (SZ berichtete). Die Entscheidung war umstritten, da dies zuvor zweimal abgelehnt worden war. Jetzt konnte die Kommune aber kaum mehr ablehnen, denn sie braucht kurzfristig Krippen- und Kitaplätze. Die gibt es allein durch die Aufnahme der privaten Kita in den Bedarfsplan aber nicht. Es fehlen weitere Plätze im zweistelligen Bereich.

Vor allem einige Eltern beobachten das argwöhnisch. Ein Stolpener Vater kritisierte, dass die Stadt das Dilemma hätte voraussehen müssen. Der Vorwurf: Man habe damals der Schließung der zweiten privaten Kindertagesstätte, dem Amselnest, nicht tatenlos zuschauen dürfen. Wegen Eigenbedarfs hatte die Vermieterin diesem Kindergarten im vergangenen Jahr die Räume gekündigt. Er wurde daraufhin geschlossen. Damit fielen fünf Krippen- und zehn Kindergartenplätze weg. „Die Plätze wurden vernichtet, weil das Amselnest schließen musste. Niemand hat damals geholfen. Das sollte den Stadträten auch bewusst sein“, so der Vater.

Den Vorwurf will die Stadt Stolpen so nicht stehen lassen. Zumindest handelte es sich dort um eine private Vermieterin, worauf die Verwaltung keinen Einfluss habe. Stolpens Bürgermeister Uwe Steglich (FDP) denkt, dass es vielleicht geholfen hätte, wenn es das Amselnest jetzt noch geben würde. Ob dann allerdings die Aufnahme der Kleinen Weltentdecker in den Bedarfsplan so gelaufen wäre, ist offen.

