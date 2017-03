„Eltern können bald ihre Wunschschule angeben“ Bautzens Finanzbürgermeister Robert Böhmer plant Wahlfreiheit bei den Grundschulen. Für einen neuen Standort an der Löbauer Straße gilt es, noch einige Hürden zu meistern.

Bautzens Finanzbürgermeister Robert Böhmer will die Erstklässler künftig besser auf die Grundschulen verteilen. © Uwe Soeder

Entgegen alter Prognosen steigen in Bautzen die Schülerzahlen. Finanzbürgermeister Robert Böhmer (parteilos) erklärt, wie die Stadt jetzt reagieren muss.

Herr Böhmer, wie lange kommen wir mit vier Grundschulen noch aus?

Die Schulen sind an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen. Bautzen hat aber eine der höchsten Geburtenraten Deutschlands. Familien haben oft mehr als zwei Kinder. Es werden also wieder mehr Kitas und Schulen benötigt. Eine neue Grundschule mit zwei bis drei Klassenzügen müsste im Schuljahr 2020/2021 in Betrieb gehen.

Sie wollen ein Haus des Landkreises an der Löbauer Straße 77 als Grundschule umbauen – warum kein Neubau?

Ein Neubau kostet mehr Geld und Zeit. Zudem sieht das sächsische Kultusministerium einen Neubau kritisch und lehnte unsere Anfrage dazu im September 2016 ab. Hingegen wurde uns aus Dresden nach Abstimmung mit Landkreis und Sächsischer Bildungsagentur für den Standort an der Löbauer Straße grünes Licht gegeben.

Jetzt gibt es in der Nähe bereits eine Grundschule. Warum noch eine zweite?

Die Schule ist dort aufgrund der Nähe zur B 6 und der Anbindung an den städtischen Nahverkehr sehr gut zu erreichen. Mit der neu eröffneten Kita Klettermaxe ergeben sich ideale Kooperationsmöglichkeiten. Der Standort verfügt über ein wunderbares Außengelände mit großen Freiflächen für sportliche Angebote. Das Gebäude wurde auch bisher als Schule betrieben, so dass sich die Bausubstanz für eine Weiterbetreibung als Schule eignet.

Wie geht es nun weiter?

Die ersten Aufschläge sind getan. Wir haben früh die Stadträte und die Öffentlichkeit informiert. Sobald weitere Informationen vorliegen, werden die Überlegungen ausführlich in den Gremien des Stadtrates diskutiert. Ein Grundsatzbeschluss soll noch vor der Sommerpause getroffen werden. Bevor wir mit den Bauplanungen beginnen können, muss selbstverständlich der Stadtrat entscheiden. Ziel muss es aber auch sein, schnell voranzukommen.

Will die Stadt das Gebäude kaufen?

Ja, wir würden das Grundstück nach einem Verkehrsgutachten vom Landkreis kaufen. Das umfasst den hinteren Gebäudekomplex und die Turnhalle. Letztere müsste neu gebaut werden. Aber der Baukörper des Hauses und die Größe der Räume sind ideal. Wir könnten theoretisch Ende 2018 mit der Sanierung des Gebäudes beginnen.

Vorher gehen Sie noch einen anderen Schritt...

Das Kultusministerium hat uns aufgefordert, die Verteilung der Schulkinder zu optimieren. Das hat jetzt Priorität: Wir wollen zunächst die Schulbezirke öffnen.

Was bedeutet das?

Die ABC-Schützen mit Hilfe von Schulbezirken den Grundschulen zuzuweisen, ist ein kompliziertes System. Die genaue Zuordnung zu Straßenzügen hat zu Konflikten geführt. Auch hat sich die Anzahl der Kinder in einigen Stadtbezirken unterschiedlich entwickelt. Wir möchten unsere Kinder künftig besser auf die Schulen verteilen und uns nicht mehr an Straßenzugsdiskussionen aufreiben.

Woran orientiert man sich stattdessen?

Im Fokus stehen soziale Aspekte. Die Wohnortnähe bleibt weiterhin oberstes Kriterium. Dann wäre ausschlaggebend, ob es schon Geschwisterkinder an der Schule gibt. Aber auch andere Kriterien können den Ausschlag geben. Beispielsweise, dass Großeltern in der Nähe wohnen.

Was heißt das für die Eltern?

Man kann sich für die Wunschschule anmelden. Dabei würden wir eine Abstufung vorschlagen. Es soll einen Erstwunsch und einen Zweitwunsch geben. Wenn an der favorisierten Schule kein Platz mehr ist, wollen wir den Zweitwunsch realisieren. Ziel ist, dass Eltern ihre Kinder nicht in eine völlig kontroverse Schule geben müssen.

Wie meinen Sie das?

Viele Eltern favorisieren eine Schule, die in einem anderen Grundschulbezirk liegt. Wenn man zum Beispiel sein Kind auf die Militzer-Schule geben will, aber nicht in dem entsprechenden Stadtteil wohnt, soll das in Zukunft dennoch möglich sein.

Besteht nicht die Gefahr, dass ungeliebte Schulen nicht nachgefragt werden ?

Sie beziehen sich auf die Vorurteile gegenüber dem Gesundbrunnen. Die Curie-Schule sollte man nicht unterschätzen. Sie ist aufwendig saniert worden, hat eine sehr gute Qualität und wird durch Frau Schönwälder hervorragend geführt.

Ab wann soll es einen einheitlichen Schulbezirk in Bautzen geben?

Er soll ab dem Schuljahr 2018/19 gelten.

Gespräch: Madeleine Arndt

