Eltern fordern sicheren Schulweg Wegen der Umleitung haben Fußgänger am Thälmann-Platz ein Problem. Die Stadtverwaltung sagt: Geht woanders lang.

Auto an Auto. Die Straße am Ernst-Thälmann-Platz zu queren, erfordert nicht nur viel Zeit, sondern ist wegen des hohen Verkehrsaufkommens momentan besonders gefährlich. Das kritisiert unter anderem Cathleen Merker (2.v.l.). © Norbert Millauer

Cathleen Merker schaut missmutig auf die Autokolonne, die sich durch die Siegfried-Rädel-Straße, Ecke Hospitalkirche, schiebt. „Es ist kreuzgefährlich. Wer hier als Fußgänger über die Straße will, ist auf die Gnade der Autofahrer angewiesen“, sagt die Mutter, deren Sohn die Lessing-Grundschule besucht.

Die Familie wohnt in der Altstadt. Jeden Morgen geht Merkers Sohn von der Hospitalstraße kommend zur Schule. Dafür muss er zuerst die Siegfried-Rädel-Straße überqueren. „Seit der Umleitung wegen der Arbeiten in der Maxim-Gorki-Straße kommen die Autos an dieser Ecke aus drei Richtungen, nämlich von beiden Seiten der Rädelstraße und außerdem noch vom Thälmannplatz.“ Nicht nur, dass die Fußgänger lange Wartezeiten hätten, bis sie eine Autolücke finden. „Es geht hier in erster Linie um die Sicherheit der Kinder, die die Situation nicht einschätzen können und bei dem starken Verkehr völlig überfordert sind“, sagt die Mutter.

Genauso gefährlich ist nach Merkers Ansicht die Querung über die Straße vor dem ehemaligen Landratsamt, um weiter durch den Park zur Grundschule zu gelangen. Auch hier sei das Fahrzeugaufkommen wegen der geänderten Verkehrsführung extrem hoch. „Alle sprechen von den vielen Staus in Pirna aufgrund der Bauarbeiten. Aber mir scheint, um die Fußgänger kümmert sich keiner“, ärgert sich die Mutter.

In diesem Zusammenhang betont sie, dass es sich nicht nur um einen Schulweg handele. Sie denkt ebenso an die Kinder, die sich nachmittags auf dem Spielplatz im Thälmannpark tummeln. „Was nutzen die schönen neuen Spielgeräte, wenn man nicht sicher hinkommt?“, fragt sie. Sie habe bereits mit anderen Müttern gesprochen. Die Forderung ist eindeutig: Die Stadt müsse hier nachbessern und zumindest für die Zeit der Umleitung Zebrastreifen errichten sowie Achtung-Kinder-Schilder aufstellen, um die Querung an den kritischen Punkten zu sichern. Solange das nicht passiert, steht für Merker fest: „Alleine lasse ich meinen Sohn nicht in die Schule gehen.“

Doch das Rathaus sieht keinen Handlungsbedarf, sondern macht stattdessen Alternativ-Vorschläge. „Die Stadt empfiehlt, von der Hospitalstraße kommend in die Siegfried-Rädel-Straße einzubiegen, ohne die Straßenseite zu wechseln. Abbiegend in die Karl-Liebknecht-Straße kann die Straßenseite gewechselt werden“, erklärt Stadtsprecherin Jekaterina Nikitin. An dieser Ecke sei das Verkehrsaufkommen gering. Sollten die Schulkinder beziehungsweise deren Eltern weiterhin den Thälmannpark queren wollen, so könnten sie ebenfalls zunächst auf der Hospitalstraße bleiben und in die Siegfried-Rädel-Straße einbiegen, ohne die Straße zu queren. „Mittig des Thälmannparks können sie dann die Rädelstraße queren“, erläutert Nikitin.

Doch das ist für Cathleen Merker und ihre Familie keine Lösung. „Denn in der Rädelstraße parken immer Autos. So müssen die Kinder bis auf die Fahrbahn vortreten, um zu gucken, ob Fahrzeuge kommen. Das ist zu gefährlich“, wendet die Mutter ein. Sie bleibt dabei: Die Stadt muss Schilder und Zebrastreifen errichten, um Schülern und Spielplatzbesuchern die notwendige Sicherheit zu garantieren.

