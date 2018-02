Eltern fordern Gebührensenkung Seit Januar verlangt Riesa den Höchstsatz für die Kinderbetreuung. Einige Stadträte wollen das jetzt rückgängig machen.

Eltern ärgern sich darüber, dass die Gebührensätze für die Kinderbetreuung zum Jahreswechsel erneut gestiegen sind. Wie Ines Siegel (links) wollen einige von ihnen dabei sein, wenn der Stadtrat am Mittwoch ab 17 Uhr in der Stadthalle Stern über das Thema diskutiert – und abstimmt. Stefan Schwager (3. von links) ist als Stadtrat und Fraktionschef (Freie Wähler) sowieso dabei. © Sebastian Schultz

Riesa. Um ihren Frust über die Elternbeiträge zu unterstreichen, haben sich am Dienstagnachmittag Kinder und Eltern auf dem Spielplatz an der Magdeburger Straße versammelt. Mit dabei ist auch die kleine Mia. Sie wird künftig zwei Stunden weniger am Tag in der Kita Bärenfreunde verbringen. Ihre Mutti Ines Siegel möchte nicht noch mehr Geld für die Betreuung ausgeben. Denn die Stadt Riesa hat zum Jahreswechsel erneut die Elternbeiträge erhöht.

„Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass die Eltern für die Fehler, die in der Verwaltung passiert sind, verantwortlich gemacht werden“, sagt Siegel, die sich im Elternrat der Kita engagiert. Als Beispiele nennt sie die Zinswetten, mit denen sich Riesas Ex-Kämmerer Markus Mütsch verzockt hatte, und das lang geplante Schulzentrum, das am Ende doch nicht gebaut wurde. Zwei Themen, die zwar nicht in die Amtszeit von OB Marco Müller fallen. Für die betroffenen Eltern ändert das unterm Strich jedoch wenig. Wie Ines Siegel haben sich auch Elternvertreter der Sportkita Lerchenweg und der Trinitatisgrundschule mit Briefen an Müller gewandt. Vor einem Jahr war die Gebühr schon einmal angehoben worden.

Die Eltern kritisieren nun besonders den zweiten Zuschlag. „Ursprünglich haben wir etwa 40 Euro weniger pro Kind und Monat bezahlt. Besonders für Familien mit geringem Einkommen ist das eine Menge Geld“, sagt Thomas Bothmann, Elternsprecher der Trinitatisgrundschule.

Rückenwind erhalten die Eltern von einigen Stadträten. Auf Initiative von Stefan Schwager, Vorsitzender der Fraktion Freie Wähler/Bürgerbewegung, wird der Stadtrat an diesem Mittwoch erneut über die Höhe der Beiträge abstimmen. „Wenn Riesa eine familienfreundliche Stadt sein will, dann sollten wir Familien so wenig wie möglich belasten“, so Schwager. Er und seine Mitstreiter fordern deswegen, die Beiträge auf den geringstmöglichen Prozentsatz zu senken. „Das könnte die Entscheidung von Familien beeinflussen, nach Riesa zu ziehen.“

Erst im Jahr 2016 hatte der Stadtrat mehrheitlich die Gebührenerhöhung in zwei Schritten beschlossen. Riesa verlangt nun die höchsten Beträge, die die Stadt laut sächsischem Kitagesetz von den Eltern verlangen kann: 23 Prozent der Betriebskosten in der Krippe und 30 Prozent im Kindergarten und im Hort. Die Städte erheben die Beiträge auf Basis der Kosten für Personal, Heizung, Wasser, Energie, Entsorgung, Instandhaltung, pädagogische Mittel. Ein Krippenplatz in Riesa kostet, Stand 2016, fast 1 000 Euro, ein Kindergartenplatz rund 450 Euro, ein Hortplatz etwa 250 Euro. Da man in Riesa nun bei den maximalen Prozentsätzen angelangt ist, können diese ab jetzt nicht noch weiter steigen – die reellen Kosten aber schon. Dann nämlich, wenn etwa die Gehälter oder die Energiekosten in den Einrichtungen steigen. Der Freistaat gibt pro Kita-Platz eine Pauschale aus. Den Rest, etwa 35 bis 40 Prozent der Kosten, trägt die Stadt.

Auch andere Kommunen verlangen die Höchstsätze, etwa Strehla. Stadtsprecher Uwe Päsler verteidigt die Erhöhung: „Bei der Festlegung muss ein Interessenausgleich zwischen Eltern und der Stadt erreicht werden.“ Die Nachfrage auch aus den Umlandgemeinden spreche dafür, dass die Eltern die Kinderbetreuung in Riesa als sehr gut empfinden und auch bereit sind, dafür zu bezahlen. Der städtische Anteil an den Kitakosten lag 2016 bei rund 3,8 Millionen Euro. „Eine Senkung der Elternbeiträge auf den Mindestsatz würde eine Erhöhung der städtischen Kosten um rund 720 000 Euro pro Jahr bedeuten. Mit steigenden Personal- und Sachkosten wird sich dieser Betrag noch weiter erhöhen“, erklärt Päsler. „Dem Antrag der Stadträte ist nicht zu entnehmen, wie der zusätzliche Betrag gedeckt werden soll. Die Verwaltung gibt zu bedenken, dass noch wichtige Vorhaben im Schulhausbau und Straßen- und Brückenbau zu leisten sind.“

Ein anderer Aspekt sei die seit Jahren bestehende Forderung der Kommunen nach einem höhren Zuschuss des Freistaats. „Dresden wiederum verweist darauf, dass noch nicht alle Kommunen die Höchstgrenzen der Elternbeiträge ausschöpfen“, so Päsler.

Auch die CDU-Stadtratsfraktion hofft auf Sachsens neuen Ministerpräsident. Michael Kretschmer hatte Ende Januar gesagt: „Ich weiß, dass den Bürgermeistern das Thema der Kita-Betriebskosten wichtig ist. Wir werden darüber mit ihnen sprechen.“ Der pauschale Betrag des Freistaats ist unabhängig von den Betriebskosten. Wenn diese steigen, müssen die Stadt und die Eltern die Erhöhung allein tragen. „Das ist nicht richtig“, findet der Chef der CDU-Stadtratsfraktion Helmut Jähnel. Eine abschließende Meinung hat sich seine Fraktion über den Antrag zur Gebührensenkung noch nicht gebildet. Er lässt aber durchblicken, dass er den Beschluss von 2016 nicht einfach rückgängig machen würde. „Mir ist nicht klar, wo das fehlende Geld herkommen sollte, wenn wir die Beiträge wieder senken. Aber vielleicht hören wir dazu ja einen guten Vorschlag der Antragssteller.“

Auch Fraktionschef Stefan Schwager interessieren die Zahlen. „Der neue Haushalt liegt ja noch nicht mal vor. Wir wissen also gar nicht, wo wir Geld einsparen könnten.“

