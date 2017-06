Eltern fordern Einsatz für Sittens Schulhof Die Kommune wollte erst 2018 bauen lassen. Doch die Eltern spielen da nicht mit. Vor allem geht es um den Sportunterricht.

zurück Bild 1 von 2 weiter Clemens (links) und Max können wie ihre Mitschüler der Grundschule Sitten weder draußen Sport treiben noch die alternative Fläche zum Kicken nutzen. © André Braun Clemens (links) und Max können wie ihre Mitschüler der Grundschule Sitten weder draußen Sport treiben noch die alternative Fläche zum Kicken nutzen.

Dort lagert Material für die Kanalbaustelle im Ort.

Die Höfe von Grund- und Oberschule in Leisnig werden in den Ferien neu gestaltet. Doch wo bleibt Sitten? Diese Frage haben sich die Eltern der dortigen Grundschüler noch einmal gestellt, „nachdem sie in den Zeitungen von den Auftragsvergaben gelesen haben“, sagt Schulleiterin Sylke Rasch-Vogelsang. Es folgte ein Gespräch des Elternrates mit dem Leisniger Bauamtsleiter Thomas Schröder. In dem haben die Mütter und Väter klar gemacht, dass sie die Missstände nicht länger hinnehmen wollen. Daraufhin hat Schröder in Abstimmung mit den Stadträten eine Ausschreibung für Sitten veranlasst. Vom Ergebnis hängt ab, wann Baustart sein kann. Denn: Die meisten Firmen haben volle Auftragsbücher. Hinzu kommen hohe Baupreise.

Eigentlich war geplant, mit der Schulhofgestaltung noch zu warten, bis in Sitten der Abwasserkanal verlegt ist. Die Arbeiten des Verbandes und weiterer Versorgungsträger laufen. „Da ist so und so Lärm, da kann auch der Schulhof gleich mit gemacht werden“, findet Sylke Rasch-Vogelsang, dass die Tiefbauarbeiten kein Grund sind, die Hofgestaltung aufzuschieben.

Dabei ist der Schulhof eigentlich nicht das Hauptproblem. Das ist der darunter liegende Sportplatz. Der ist beim Hochwasser 2002 und nochmals 2013 so geschädigt worden, dass der Belag 2015 aus Sicherheitsgründen abgenommen werden musste. Das heißt, schon so lange können die Sittener Lehrer draußen keinen vernünftigen Sportunterricht mehr anbieten. „Doch gerade der Bereich Leichtathletik ist wichtig, um verschiedene Bewegungsabläufe zu trainieren und die Koordinationsfähigkeit zu schulen“, sagt die Schulleiterin. Ein Mangel könne zu Defiziten führen, die schlecht oder gar nicht aufzuholen sind.

Dieser Punkt ist der Leiterin der Einrichtung am wichtigsten. Aber auch ansonsten fehlt der Platz, so zum Beispiel für die traditionelle Abschlussfeier am Ende des Schuljahres. Die muss jetzt drinnen in der Turnhalle Clennen über die Bühne gehen. Auch bei Veranstaltungen übers Schuljahr sind Einschränkungen nötig. Und seit die Kanalbauer vor der Tür sind, können die Schüler nicht einmal mehr auf die Frei- und Rasenflächen vorm Schulgelände ausweichen, weil sich dort die Baustelleneinrichtungen befinden. „Auf einer Wiese haben die Jungen bislang immer mal Fußball gespielt, weil es sonst keine Möglichkeit gibt. Jetzt lagern dort Baumaterialien“, schildert Sylke Rasch-Vogelsang die aktuelle Situation.

„Seit 2015 sind die Pläne für das Außengelände fertig, das Geld ist wohl auch da. Daher verstehen die Eltern nicht, weshalb es nicht losgehen kann“, so die Schulleiterin. „Wir wünschen uns, dass wir die Verabschiedung der Schüler in einem Jahr auf dem neuen Sportplatz ansetzen können.“ Dann liegen hinter den Schülern und Lehrern drei Jahre mit eingeschränkten Möglichkeiten. „Das ist genug, länger sollte es nicht mehr dauern“, findet die Leiterin der Einrichtung.

Sportplatz und Pausenhof sollen laut den Planungen funktionell gestaltet und auch ein bisschen grüner werden. Grün fehlt vor allem auf dem Pausenhof oben, dessen Belag im Laufe der Jahre verschlissen ist. Außerdem werden sich die Mädchen und Jungen auf einer Rutsche austoben, ihre Motorik an verschiedenen Kletterelementen trainieren können. Darüber hinaus bekommt der Sportplatz alle Anlagen, die für den Unterricht wichtig sind. Dazu gehören eine Laufbahn ebenso wie eine Weitsprunganlage.

Erhalten beziehungsweise neu gestaltet werden soll die Treppenanlage am Rande des Sportplatzes. Dort können die Kinder als Zuschauer sportliche und auch andere Veranstaltungen verfolgen.

Laut Bürgermeister Tobias Goth (CDU) gibt die Stadt Leisnig – wenn Sitten jetzt noch dazukommt – in diesem Jahr rund 600 000 Euro für neue Schulhöfe in Leisnig selbst und dem Ortsteil aus.

