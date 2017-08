Eltern fahren nicht gratis Großeltern oder Eltern sollten die Erstklässler im Schulbus kostenlos begleiten dürfen, so das Landratsamt. Die Information war längst hinfällig.

Entgegen der anderslautenden Meldung vom Sonnabend können Eltern und Großeltern von Erstklässlern doch nicht innerhalb der ersten beiden Schulwochen einmal kostenlos ihre Kinder in Bussen und Bahnen auf dem Schulweg begleiten. Das teilt der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) auf eine erneute SZ-Anfrage mit. Leser hatten die SZ darauf hingewiesen, dass ihre Nachfragen bei den Verkehrsunternehmen zu den Gratis-Tickets abgelehnt wurden.

„Hintergrund für diese Entscheidung ist die unterschiedliche Regelung der Schülerbeförderung in den einzelnen Landkreisen und der Landeshauptstadt“, teilt VVO-Sprecher Christian Schlemper mit. Da die Freifahrt auf diejenigen Schüler begrenzt war, deren Tickets von den Landratsämtern bezuschusst wurden, konnten nur wenige diesen Service nutzen. „Aufwand und Nutzen standen in keinem Verhältnis zueinander“, so Schlemper. Der VVO hatte das bereits im vergangenen Herbst entschieden. Schlemper zufolge hatte das Landratsamt Pirna nicht noch einmal beim VVO angefragt, bevor es die Meldung zu den Freifahrten herausgab. Die SZ bittet, die Verwirrung zu entschuldigen. (SZ)

