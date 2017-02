Eltern entsetzt über Weißiger Bauschule Die Sanierung verzögert sich. Über 500 Schüler quetschen sich in ein viel zu enges Gebäude.

Immer noch eine Baustelle: Die Sanierung der Oberschule Weißig verzögert sich immer weiter. © Christian Juppe

Schüler stolpern über herumliegende Baumaschinen, es gibt nicht genügend Tische und Stühle, die Fachkabinette müssen mit Baustrahlern ausgeleuchtet werden. Denn auch die Lampen fehlen. Als die Mädchen und Jungen der Oberschule Weißig im Herbst wieder in ihre Schule einzogen, erwarteten sie katastrophale Zustände. Das schreiben Eltern jetzt in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). „500 Schüler lernen derzeit in einem halbfertigen Schulgebäude, das eigentlich nur für 340 ausgelegt ist.“

Auch das Außengelände sei noch nicht komplett fertig, Bagger stehen herum und verderben den Kindern den Spaß an den Pausen. Die Eltern schreiben weiter, die Kinder seien außerdem ständig krank. Der Grund: Im Klassenzimmer herrschen ständig nur 18 Grad, mehr schaffe die Heizung nicht.

Das bedauert auch Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann (CDU). Der SZ liegt jetzt die Antwort von ihm auf den offenen Brief vor. „Die Sanierung und Erweiterung der Oberschule konnte zu unserem Bedauern nicht pünktlich abgeschlossen werden“, schreibt er. Er muss zugeben, dass alles viel länger gedauert hat, als geplant. Die Planung, 2016 fertig zu werden, sei zu ambitioniert gewesen. Die Schule wurde am 8. August in Betrieb genommen. Vorjohann räumt ein, dass zu diesem Datum noch nicht alle Räume wie geplant genutzt werden konnten. Doch er versichert, dass die Bauarbeiten auf dem Schulgelände keinen negativen Einfluss auf die Unterrichtsqualität hatten. Auch zur Kritik der Eltern an den unfertigen Fachkabinetten für Biologie, Chemie und Physik äußerte sich der neue Bildungsbürgermeister.

Seit dem ersten Schultag nach den Herbstferien hätte der Fachunterricht in den Naturwissenschaften in den dafür vorgesehenen Räumen stattgefunden. „Zum heutigen Zeitpunkt ist die volle Funktionsfähigkeit in allen Fachkabinetten gegeben“, so Vorjohann. Auf SZ-Anfrage verspricht er eine Lösung für die kalten Temperaturen in den Klassenräumen. „Jede Heizungsanlage muss unter realen Nutzungsbedingungen reguliert werden.“

Vorjohann sieht aber ein baldiges Ende des Chaos. Die Bauarbeiten an der Grunschule sollen bis Ende Februar fertig sein. In den Osterferien sollen die Schüler dann zurück in ihre eigentliche Schule ziehen. Damit wird der Umzug im laufenden Betrieb vermieden. Bald sollen damit alle Schüler wieder mehr Platz haben.

